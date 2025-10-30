Chủ công Vi Thị Như Quỳnh và đội Quảng Ninh tiến gần đến trận chung kết giải hạng A

Tuyển thủ quốc gia Vi Thị Như Quỳnh đã chơi xuất sắc để cùng đội nhà vượt qua các tay đập trẻ VTV Bình Điền Long An ở tứ kết giải hạng A toàn quốc 2025.

Vi Thị Như Quỳnh vẫn đang là cầu thủ chủ lực của đội nữ Quảng Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội nữ Quảng Ninh đặt mục tiêu vô địch giải hạng A toàn quốc 2025. Vì vậy, trong tất cả các trận đấu ở vòng bảng của vòng chung kết giải đấu này, các tay đập của HLV trưởng Nguyễn Quang Tùng đều thi đấu với tinh thần cao nhất và giành chiến thắng.

Tại trận tứ kết vào chiều ngày 30-10, đội nữ Quảng Ninh tiếp tục đưa ra sân đội hình mạnh nhất để đọ sức với đội trẻ VTV Bình Điền Long An. Khép lại trận đấu, các tay đập Quảng Ninh đã giành chiến thắng dễ dàng 3-0 (25/16, 25/18, 25/14). Trong trận này, chủ công đội trưởng Vi Thị Như Quỳnh vẫn là mũi đánh tạo được sự đột phá để cùng ngoại binh Julia Sangiacomo ghi các điểm số chính xác.

Lọt vào bán kết, đội nữ Quảng Ninh đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ đề ra. Phía trước họ sẽ là trận bán kết cũng như cơ hội góp mặt trận chung kết.

Ở vòng chung kết giải năm nay, đội nữ Quảng Ninh có các gương mặt nội binh là Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thị Hồng, Nguyễn Thị Thiên Lý, Nguyễn Lý Thụy Vi, Lã Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Kim Giang, Lê Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị Thu Thủy, Lê Thị Hằng, Julia Sangiacomo, Bùi Thị Mỹ Duyên, Hoàng Dương Thanh Tuyền, Luân Thị Loan, Nguyễn Thị Phương Thảo.

Hiện tại, Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ duy nhất của đội nữ Quảng Ninh được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Theo kế hoạch, chủ công này bắt đầu hội quân cùng đội tuyển sau kết thúc thi đấu giải hạng A toàn quốc 2025 ở Hà Tĩnh vào ngày 1.11. Vi Thị Như Quỳnh sẽ kết thúc hợp đồng với đội nữ Quảng Ninh vào tháng 12 năm nay.

MINH CHIẾN