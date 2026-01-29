Trung Quốc đăng cai cả 2 vòng chung kết VNL 2026

Giải Bóng chuyền các Quốc gia (VNL), giải đấu quốc tế hàng đầu thường niên của môn bóng chuyền, đã chính thức công bố mùa giải 2026. Giải đấu thường niên không thể bỏ lỡ của môn thể thao này trở lại với nhiều thành phố chủ nhà hơn, và nhiều trải nghiệm hấp dẫn hơn cho người hâm mộ và cộng đồng địa phương.

VNL (Giải Bóng chuyền các Quốc gia) đã chính thức công bố mùa giải 2026.

Giải đấu kéo dài nhiều tuần với nhiều nội dung hấp dẫn sẽ diễn ra tại 12 quốc gia và 17 thành phố chủ nhà, trong đó Trung Quốc sẽ đăng cai cả vòng chung kết nữ và nam, đánh dấu một mùa hè đáng nhớ của bóng chuyền quốc tế đỉnh cao. Các đội tuyển quốc gia và các tây đập hàng đầu thế giới sẽ tranh tài để giành lấy danh hiệu cao quý, đồng thời thu hút người hâm mộ từ khắp mọi châu lục từ tháng 6 đến tháng 8. Mùa giải VNL 2026 cũng đánh dấu sự ra mắt của đội tuyển nữ Ukraine và đội tuyển nam Bỉ.

Giải đấu dành cho nữ bắt đầu vào đầu tháng 6 trên khắp Canada, Brazil và Trung Quốc, trước khi chuyển sang châu Âu và châu Á và kết thúc bằng vòng chung kết tại Ma Cao, Trung Quốc vào cuối tháng 7. Giải đấu dành cho nam diễn ra ngay sau đó, đi qua châu Mỹ và châu Âu trước khi kết thúc bằng vòng chung kết tại Ninh Ba, Trung Quốc vào đầu tháng 8 - một sự trở lại thành phố đăng cai năm 2025.

VNL 2026 sẽ diễn ra tại 12 quốc gia và 17 thành phố chủ nhà với Trung Quốc đăng cai cả trận chung kết nữ và nam

Năm 2025, giải đấu đã chứng minh tầm ảnh hưởng toàn cầu ngày càng tăng với lượng người xem kỷ lục và sự tương tác chưa từng có trên các nền tảng truyền hình và kỹ thuật số. Trên khắp châu Mỹ, châu Âu và châu Á, lượng khán giả tiếp tục tăng trưởng hàng năm, với cuộc thi tiếp cận người hâm mộ tại hơn 200 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Lượng khán giả toàn cầu cũng tăng trưởng đáng kể, tăng 56% trong 3 năm và vượt quá 883.000 người hâm mộ vào năm 2025...

Ugo Valensi, Giám đốc điều hành của Volleyball World, cho biết: “VNL tiếp tục thể hiện những điều tốt đẹp nhất của môn thể thao này, quy tụ các đội tuyển, người hâm mộ và cộng đồng từ khắp nơi trên thế giới trong một lễ hội bóng chuyền chung. Vòng chung kết VNL 2025 đã phá vỡ những kỷ lục tồn tại hàng thập kỷ và vượt trội hơn một số sự kiện thể thao lâu đời nhất thế giới, củng cố vị trí của nó như một trong những sự kiện thể thao quốc tế được xem nhiều nhất trong năm. Bóng chuyền đang thu hút sự chú ý và trí tưởng tượng của người hâm mộ trên toàn cầu ở mức độ chưa từng có, và sự mở rộng liên tục của VNL đang tạo ra những cơ hội mới mạnh mẽ cho các đối tác, đài truyền hình và các thành phố đăng cai trên toàn thế giới”.

HUY KHÔI