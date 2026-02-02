Chủ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam tỏa sáng giữa dàn sao quốc tế

Trần Thị Thanh Thúy giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) trong trận đấu All-Star Game nữ Nhật Bản.

SV League Women’s All-Star Games 2025-2026 là một trận đấu giao hữu thường niên quy tụ 28 gương mặt nổi bật của các CLB bóng chuyền nữ thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Mỗi đội có 14 vận động viên, trong đó chủ công Thanh Thúy của Việt Nam thi đấu cho đội hình đội Nichika đối đầu đội Yoshino. Ở màn so tài này, đội Nichika mà Thanh Thúy góp mặt đã thắng thuyết phục với tỷ số 3-0.

Theo Volleyball World, một kỷ lục 8.320 khán giả đã được ghi nhận đến xem trận đấu diễn ra tại Glion Arena ở Kobe, và cũng được người hâm mộ trên toàn thế giới theo dõi. Bốn giải thưởng cá nhân đã được trao vào cuối chương trình, trong đó ngôi sao 28 tuổi của bóng chuyền người Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy (đang khoác áo Gunma Green Wings), người đã thi đấu cho đội chiến thắng đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (MVP)... Dù chỉ là một trận đấu mang tính giao hữu, nhưng việc một ngôi sao của bóng chuyền nữ Việt Nam được nêu tên trên 28 đồng nghiệp danh tiếng khác vẫn là một điểm nhấn thật sự đặc biệt.

Trong mùa giải này thì Thanh Thúy, người đang có 3 lần thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản, đã thi đấu ấn tượng trong màu áo Gunma Green Wings. Sau 25 trận, cô ghi tổng cộng 381 điểm và đang xếp thứ 15 trong danh sách những cầu thủ ghi điểm nhiều nhất giải đấu. Đáng chú ý khi Thanh Thúy từng có hơn 10 ngày trở về cùng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 33 tại Thái Lan, và chỉ trở lại cống hiến cho CLB của mình từ cuối tháng 12.

Hiện tại, bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 ngôi sao thi đấu tại Nhật Bản là Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy. Cả 2 cùng được góp mặt trong đội hình chính tại đội bóng của mình.

