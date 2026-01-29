Đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An thi đấu trận chính thức đầu tiên trong năm 2026

Đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An sẽ có màn ra mắt đầu năm mới 2026 khi đọ sức cùng đối thủ TPHCM.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu giao hữu với TPHCM trong trận đầu tiên của năm 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Trong chiều ngày 29-1 tại Đồng Nai, đội VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu trận giao hữu trước đối thủ TPHCM. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên năm 2026 của thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Thời gian qua, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã có sự chuẩn bị chuyên môn để bước vào mùa giải mới 2026 với nhiều nhiệm vụ then chốt. Chương trình thi đấu lần này cũng là sự trở lại chính thức của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng các tuyển thủ Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh (VTV) từ sau SEA Games 33-2025 tới bây giờ.

Năm nay, ngoài nhiệm vụ thi đấu giải vô địch quốc gia, đội VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu AVC Champions League 2026 và Cúp VTV9 – Bình Điền 2026. Vì thế, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cần những sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng. Sau khi tuyển thủ quốc gia Nguyễn Khánh Đang gia nhập đội nữ Hà Nội, Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An đã kịp bổ sung lực lượng vị trí libero để hoàn thiện đội hình chuyên môn cho mùa giải 2026.

Trong Lễ trao thưởng cho các HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc của thể thao Tây Ninh vừa tổ chức ngày 28-1, tập thể đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đã được Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh trao bằng khen, ghi nhận thành tích vô địch quốc gia năm 2025. Đồng thời, các cá nhân gồm HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, VĐV Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Lan Vy, Lữ Thị Phương được tuyên dương, khen thưởng.

Các HLV, VĐV thể thao Tây Ninh đã được khen thưởng trước thành tích thi đấu xuất sắc năm 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Cùng trong chiều ngày 29-1 tại Đồng Nai, đội nam Công an TPHCM sẽ thi đấu giao hữu với đội nam Đồng Nai. Đây được xem là trận đấu ra mắt của bóng chuyền nam Đồng Nai trước khi chính thức tham dự giải hạng A toàn quốc 2026 của bóng chuyền quốc nội.

Vừa qua, đội nam Đồng Nai được thành lập và ký hợp đồng với HLV Dương Tấn Vinh từ đội Công an TPHCM để đảm nhiệm vai trò HLV trưởng. Trong khi đó, đội Công an TPHCM đã ký hợp đồng chính thức bổ sung lực lượng nhiều tuyển thủ quốc gia chuẩn bị mùa giải 2026 như Nguyễn Văn Quốc Duy, Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Trung Trực…

MINH CHIẾN