Chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ trở lại làm việc cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Chuyên gia Karl Lim sẽ có mặt tại Việt Nam trong tháng 11, tiếp tục làm việc cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025.

Chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ trở lại Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Ảnh: MINH CHIẾN

Thông tin được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ trở lại Việt Nam vào đầu tháng 11 sắp tới.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chuyên thể lực người nước ngoài làm công tác huấn luyện. Chương trình của ông Karl Lim tại Việt Nam là sự hỗ trợ từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Theo đó, ông Karl Lim được xây dựng kế hoạch làm việc 6 tháng cùng bóng chuyền nữ Việt Nam. Do đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 giai đoạn tập huấn chuyên môn nên chuyên gia người Australia này phân bổ thời gian phù hợp kết hợp làm việc cùng ban huấn luyện.

Tại giai đoạn đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn làm nhiệm vụ quốc tế, ông Karl Lim đã tham dự các giải đấu AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025, Shanghai Future Stars 2025, SEA V.League 2025 cùng các cầu thủ. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh giá sự hỗ trợ các bài tập thể lực của chuyên gia dành cho tuyển thủ đã mang lại những tín hiệu tích cực.

Trong đợt tập huấn giai đoạn 2 ở Quảng Ninh, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt có các trợ lý trong ban huấn luyện gồm HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Trọng Linh và Nguyễn Ngọc Dũng.

MINH CHIẾN