Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ không tập huấn tại nước ngoài trong thời gian chuẩn bị SEA Games 33

Các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) Việt Nam sẽ tập toàn thời gian ở trong nước và không ra nước ngoài trong giai đoạn chuẩn bị SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn trong nước trước khi tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Ảnh: AVC

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam từng xây dựng kế hoạch tập huấn nước ngoài trong tháng 11 để các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam rèn luyện thêm chuyên môn trước khi tham dự SEA Games 33-2025 vào tháng 12 ở Thái Lan. Tuy nhiên, việc tập huấn này sẽ không thực hiện do nhà quản lý không chọn được điểm tập huấn.

Dự kiến, đội tuyển bóng chuyền nữ có kế hoạch tập luyện tại Nhật Bản còn đội tuyển bóng chuyền nam có thể sang Trung Quốc. Dù vậy, các điểm tập huấn không thể bố trí thời gian tập luyện cho các đội tuyển bóng chuyền của Việt Nam vì vướng các giải đấu và chương trình chuyên môn.

Chính vì vậy, tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam sẽ tập luyện trong nước. Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập huấn tại Quảng Ninh trong khi HLV Trần Đình Tiền và cầu thủ nam tập luyện tại Bắc Ninh.

Không ra nước ngoài tập huấn, các ban huấn luyện vẫn xây dựng kế hoạch tập dã ngoại trong thời gian trước khi tham dự SEA Games 33-2025. Dự kiến điểm tập huấn ở khu vực phía Nam sẽ được các ban huấn luyện lựa chọn tập dã ngoại nhằm phù hợp khí hậu như ở Thái Lan.

Tại đợt tập huấn lần này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có 20 cầu thủ gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh.

Đội tuyển bóng chuyền nam tập huấn các cầu thủ gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Đức, Phạm Quốc Dư, Huỳnh Trung Trực, Dương Văn Tiên, Nguyễn Văn Quốc Duy và Quản Trọng Nghĩa.

MINH CHIẾN