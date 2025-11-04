Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung hoàn thiện kỹ chiến thuật

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang chuẩn bị chuyên môn tối ưu cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: AVC

“Đội tuyển bóng chuyền nữ tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 gồm 20 cầu thủ. Một số cầu thủ đã quen thuộc tập luyện trong giai đoạn đầu của năm nay. Một số cầu thủ mới góp mặt. Tuy nhiên, chúng tôi tập trung hoàn thiện kỹ chiến thuật để đội bóng có được các phương án chuyên môn tốt nhất. SEA Games 33-2025 chắc chắn có sự cạnh tranh chuyên môn cao, đặc biệt từ đội chủ nhà Thái Lan nên không riêng Việt Nam, các đội tuyển khác cũng phải chuẩn bị kỹ càng”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi.

Trong tuần này, ông Kiệt có đầy đủ 20 cầu thủ để đảm bảo thực hiện đầy đủ các bài tập chuyên môn. Bản thân vị HLV trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trực tiếp tới Hà Tĩnh theo dõi trận chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 (đội nữ Quảng Ninh gặp Hà Nội). Bởi vì, 4 tuyển thủ trong đội hình chuyên môn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm Yến Nhi, Ánh Thảo, Thùy Linh, Như Quỳnh tham gia trận đấu này. Dù HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không nói ra nhưng việc ông tới tận sân xem tuyển thủ thể hiện chuyên môn cho thấy từng người là những sự lựa chọn quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn hơn 30 ngày chuẩn bị chuyên môn trước khi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ rằng mỗi cầu thủ được tập huấn đều có trọng trách chuẩn bị để tìm cơ hội cho mình. Đội tuyển sẽ chỉ chọn những cầu thủ đạt phong độ tốt nhất.

Khi đưa câu hỏi rằng sự ảnh hưởng thế nào về đội hình khi Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có tay đập chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ đây là 1 trong những khó khăn. Dù vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng tham dự SEA Games 32-2023 mà không có Bích Tuyền. Đồng thời, bóng chuyền là môn tập thể nên yếu tố chiến thuật kết hợp với năng lực của mỗi cá nhân sẽ làm nên kết quả của đội bóng.

Theo tìm hiểu, việc tập luyện tại Quảng Ninh giúp cầu thủ nữ Việt Nam có sự tập trung vào chuyên môn. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện vẫn hướng đến chương trình tập dã ngoại để tăng cường tinh thần cho từng người.

Tinh thần là điều mà cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện tốt tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại giai đoạn thứ nhất của đợt tập huấn năm 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham dự 5 giải quốc tế (AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025, Shanghai Future Stars 2025, Giải vô địch thế giới 2025, SEA V.League 2025). “Từng giải đấu trên mang lại giá trị chuyên môn đáng kể cho cầu thủ. Trong các giải đấu, chúng tôi giữ vững các phương án chiến thuật và cầu thủ tuân thủ từ đó mỗi vị trí đã có thêm sự hoàn thiện của mình. Đấu trường SEA Games 33-3025 là mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm nay, tôi yêu cầu các em cầu thủ phải giữ được tinh thần cao nhất cũng chính là giải tỏa các áp lực cho mình”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ thêm.

Danh sách 20 cầu thủ bóng chuyền nữ được tập trung: Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh.

MINH CHIẾN