Đội VĐV Bình Điền Long An không thuê ngoại binh thi đấu vòng tranh suất AVC Champions League 2026

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ giữ ổn định lực lượng nội binh để thi đấu tại Thái Lan tranh suất AVC Champions League 2026. Ảnh: VFV

Tập trung tin tưởng nội lực

“Chúng tôi được thông báo thể thức tổ chức mới của bóng chuyền châu Á đối với việc tranh suất chính thức tham dự AVC Champions League 2026. Đội bóng không kịp thuê ngoại binh tăng cường trong thời điểm hiện tại bởi còn nhiều sự chuẩn bị chuyên môn của Ban huấn luyện đối với vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Chúng tôi sẽ sử dụng hoàn toàn nội binh cho trận đấu tại Thái Lan”, đại diện Công ty TNHH một thành viên thể thao Bình Điền Long An (đơn vị chủ quản đội nữ VTV Bình Điền Long An) chia sẻ cùng SGGP ngày 12-2.

Đại diện đội bóng cũng khẳng định sự tập trung chuyên môn sẽ nằm ở từng cầu thủ mà đội bóng đang có. “Thông tin đội bóng có ngoại binh để tới Thái Lan thi đấu là không chính xác. Các cầu thủ nội của chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu trận quyết định này”, phía đội bóng chia sẻ thêm.

Kim Thanh và Trà My đang là những trụ cột của đội bóng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo dự kiến, đội VTV Bình Điền Long An đã tin tưởng sẽ được trao suất chính thức góp mặt AVC Champions League như thông lệ dành cho đội vô địch quốc gia của Việt Nam. Tuy nhiên bất ngờ xảy ra khi Liên đoàn bóng chuyền châu Á yêu cầu các đội bóng của khu vực Đông Nam Á phải tranh suất vòng loại. VTV Bình Điền Long An sẽ phải đấu với đối thủ Supreme Chonburi (Thái Lan) vào ngày 26-2 tại Bangkok (Thái Lan). Nếu vượt qua đội bóng này, đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được tham dự chính thức AVC Champions League 2026 vào tháng 4 ở Hàn Quốc.

Hết lòng vì màu cờ sắc áo

Việc thay đổi thể thức buộc HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị của mình. Dù lúc này, cầu thủ đang trong giai đoạn tích lũy thể lực chưa phải thời điểm hướng nhiều tới các bài phối hợp chiến thuật.

“Chúng tôi xác định đội bóng là đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam và là hình ảnh của bóng chuyền Việt Nam ở quốc tế. Vì vậy, toàn đội quyết tâm thi đấu, khẳng định năng lực của mình. Chắc chắn, đội bóng sẽ không thoái lui khi có sự thay đổi bất ngờ về thể thức thi đấu mà trái lại cầu thủ sẽ rất tập trung chuẩn bị”, đại diện đội VTV Bình Điền Long An bày tỏ.

Hiện bây giờ, cầu thủ VTV Bình Điền Long An đang tập luyện tại đại bản doanh của mình. Hết ngày 14-2, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các cầu thủ mới kết thúc tập luyện để nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026. Dự kiến, đội bóng sẽ hội quân vào ngày mùng 4 Tết (nhằm ngày 20-2). Từ đó tới khi sang Thái Lan thi đấu, cầu thủ VTV Bình Điền Long An có 5 ngày để chuẩn bị chuyên môn.

Theo kế hoạch, đội bóng từng tính toán dự kiến có thể mượn tăng cường chủ công Vi Thị Như Quỳnh cùng tham dự AVC Champions League 2026 vào tháng 4. Nhưng do phải thi đấu trận sơ loại với đối thủ Supreme Chonburi (Thái Lan), đội VTV Bình Điền Long An không bổ sung thêm nội binh từ các đội bóng trong nước. Trong giai đoạn tập huấn sau Tết, trước khi sang Thái Lan, phụ công tuyển thủ quốc gia Đặng Thị Kim Thanh cũng tập luyện với VTV Bình Điền Long An.

Ngoại binh oni Jones-Perry. Ảnh: VFV

Năm ngoái, VTV Bình Điền Long An giành ngôi á quân AVC Champions League 2025. Năm nay, 2 cầu thủ từng thi đấu cho đội ở AVC Champions League 2025 là Trần Thị Thanh Thúy và Nguyễn Khánh Đang sẽ không tham dự.

Qua tìm hiểu của SGGP, chủ công người Mỹ Roni Jones-Perry sẽ không trở lại thi đấu cho VTV Bình Điền Long An tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Đội bóng đã có liên hệ với tay đập, tuy nhiên, cầu thủ này vướng chương trình thi đấu trong tháng 4 năm nay. Tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025, Roni Jones-Perry đã chơi xuất sắc để cùng VTV Bình Điền Long An lên ngôi vô địch.

MINH CHIẾN