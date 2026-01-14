Chủ công Trần Thị Thanh Thúy chưa chốt lịch trình tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Tay đập hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam được chờ đợi sẽ tiếp tục góp mặt tại giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền lần thứ 15-2026.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy vẫn có thể góp mặt tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Công ty TNHH một thành viên thể thao Bình Điền (đơn vị quản lý đội VTV Bình Điền Long An) trao đổi cùng SGGP ngày 14-1: “Năm nay, đội bóng sẽ tiếp tục góp mặt giải bóng chuyền Cúp VTV9-Bình Điền lần thứ 15-2026. Thời điểm diễn ra giải đấu vào tháng 5, vì vậy chúng tôi cũng chờ đợi cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy kịp góp mặt. Thanh Thúy đang thi đấu tại Nhật Bản và thời điểm đó cũng là lúc VĐV khép lại tranh tài bên nước bạn. Tuy nhiên, tất cả sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế thời điểm trên và người hâm mộ luôn chờ đợi được xem Thanh Thúy thi đấu trên sân nhà”.

Trần Thị Thanh Thúy đang thi đấu cho đội Gunma Green Wings tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản. Giải đấu này sẽ kết thúc vào cuối tháng 4-2026. Điều đó cũng đồng nghĩa, Thanh Thúy sẽ trở về Việt Nam ở thời điểm trên.

Tuy nhiên, chủ công này không kịp thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 cho đội VTV Bình Điền Long An. Năm ngoái, do sang Nhật Bản thi đấu, cô cũng đã không tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 dù từng thi đấu cho VTV Bình Điền Long An trong vòng 1.

Trước khi Trần Thị Thanh Thúy sang Nhật Bản thi đấu, các thông tin được chia sẻ cho biết hợp đồng giữa chủ công này và đội Gunma Green Wings trước mắt có thời hạn 1 mùa giải. Dẫu vậy, sau giải đấu, các bên vẫn có thể tiến tới gia hạn hợp đồng tùy thuộc theo nhu cầu chuyên môn.

Cách đây 2 năm, Trần Thị Thanh Thúy đã góp mặt Cúp VTV9-Bình Điền lần thứ 14-2024 trong đội hình VTV Bình Điền Long An. Ở giải này, đội PFU Blue Cats đã giành ngôi vô địch còn đội chủ giải VTV Bình Điền Long An có vị trí hạng 4.

Thanh Thúy sẽ không kịp tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 do thi đấu ở Nhật Bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vào lúc này, Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An và cầu thủ đang tập luyện chuyên môn hướng tới thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 tại Đông Anh (Hà Nội) trong tháng 4.

Cũng liên quan tới chương trình thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026, phụ công Trần Thị Bích Thủy sẽ không kịp trở lại Việt Nam tham dự. Tay đập này đang thi đấu cho đội Okayama Seagulls ở Nhật Bản và thuộc quản lý của đội Hóa chất Đức Giang lào cai tại Việt Nam. Ban huấn luyện đội Hóa chất Đức Giang lào cai cho biết cầu thủ Lý Thị Luyến sẽ kịp về nước từ Mông Cổ để thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Đội bóng này không bổ sung thêm cầu thủ nội binh nào ở giai đoạn hiện tại dù đã chia tay cầu thủ chuyền 2 Nguyễn Thị Thủy sang Ninh Bình.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền lần thứ 15-2026 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh vào tháng 5-2026.

MINH CHIẾN