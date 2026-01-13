CLB VTV Bình Điền Long An nhận thưởng tiền tỷ vì thành tích xuất sắc trong năm 2025

Chiều 13-1 tại Trung tâm phục vụ Hội nghị Long An, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra lễ ký kết thoản thuận trách nhiệm giữa Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh và Công ty CP phân bón Bình Điền, ngoài ra khen thưởng câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An đạt thành tích trong năm 2025.

CLB VTV Bình Điền Long An nhận thưởng từ UBND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Quỳnh Mai

Năm 2025 là một năm đặc biệt của đội Bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An. Đội đã xuất sắc vô địch quốc gia, đại diện cho Việt Nam tham dự giải vô địch các câu lạc bộ châu Á và giành ngôi á quân.

Những thành tích đó đã khẳng định tài năng, bản lĩnh và vị thế hàng đầu của VTV Bình Điền Long An trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành công của đội đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2025, khi đội đóng góp nhiều nhân tố chủ lực như Thanh Thúy, Kim Thoa, Khánh Đang….

Với tinh thần định hướng chiến lược đưa câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An phát triển theo hướng chuyên nghiệp, Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh cùng Công ty CP phân bón Bình Điền thống nhất tiến hành ký kết bản thỏa thuận trách nhiệm.

Ký kết hợp tác giữa 2 đơn vị. Ảnh: QUỲNH MAI

Đây chính là cơ sở pháp lý và nguyên tắc quản lý quan trọng tạo tiền đề thuận lợi cho Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền Long An điều hành câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An theo hướng chuyên nghiệp bền vững, phát huy tối đa những nền tảng, thành quả đạt được đó là hệ thống đào tạo bài bản sự tin yêu của người hâm mộ cả nước, đã tạo nên danh tiếng thương hiệu VTV Bình Điền Long An. Đây cũng là lời khẳng định cam kết đồng hành của Công ty CP phân bón Bình Điền với thể thao tỉnh nhà và bóng chuyền Việt Nam.

Để động viên các vận động viên vì thành tích xuất sắc trong năm 2025, UBND tỉnh Tây Ninh đã quyết định khen thưởng cho đội 320 triệu đồng cho thành tích thắng 8 trận tại giải vô địch quốc gia. Đội cũng nhận được 450 triệu đồng từ UBND tỉnh vì thành tích vô địch quốc gia. Ngoài ra, Công ty CP phân bón Bình Điền đã trao cho Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền Long An số tiền thưởng 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng trao bằng khen cho 6 vận động viên đã có thành tích thi đấu xuất sắc trong năm 2025 của đội gồm: Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Lan Vy, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết (Ảnh: Quỳnh Mai)

