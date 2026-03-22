Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào top 4 tại ASIAD 20

Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được xác định, qua đó cầu thủ được tập huấn sau vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu trọng tâm là top 4 ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều nhiệm vụ quốc tế. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là ASIAD 20. Chúng tôi hướng đến nhiệm vụ đứng trong top 4 đội xuất sắc nhất tại ASIAD 20”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết tại ngày 21-3.

Cách đây 3 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham dự ASIAD 19 ở Trung Quốc và lần đầu lọt vào bán kết, giữ hạng 4 chung cuộc. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ thành tích trong năm nay được đặt ra đối với chương trình chuyên môn ASIAD 20.

Cũng trong năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được ký tài trợ với đơn vị đồng hành mới là Công ty phân bón dầu khí Cà Mau. Năm ngoái, lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có nhà tài trợ chuyên biệt là phân bón Phú Mỹ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung lực lượng sau vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Theo các chương trình đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đăng ký, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tham dự giải AVC Cup trong tháng 6 ở Philippines, SEA V.League 2026 tại Thái Lan và Việt Nam, giải VTV Cup 2026 tại Phú Thọ, giải vô địch châu Á 2026 vào tháng 8 ở Trung Quốc và ASIAD 20 tại Nhật Bản trong tháng 9. Kết thúc ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ kết thúc nhiệm vụ quốc tế năm nay.

“Đấu trường ASIAD là nơi có nhiều đội tuyển hàng đầu tham dự. Vì vậy, chúng tôi rất thận trọng và hy vọng cầu thủ sẽ tập trung để có thành tích tốt nhất”, Tổng thư ký Lê Trí Trường trao đổi thêm. Trong sự đồng hành của đơn vị tại trợ mới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được treo thưởng 500 triệu đồng/giải nếu giành ngôi vô địch tại AVC Cup 2026 và từng chặng tại giải SEA V.League 2026.

MINH CHIẾN