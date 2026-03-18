Đội VTV Bình Điền Long An và Biên Phòng cùng thắng trận ra quân Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

Hai đội bóng đương kim vô địch quốc gia không gặp khó khăn trong trận đấu khởi đầu của mình tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 ở Ninh Bình.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã có chiến thắng đầu tiên tại giải. Ảnh: VFV

Giải đấu chính thức khai cuộc ngày 18-3 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Năm nay, giải mang ý nghĩa quan trọng khi lần thứ 20 được tổ chức. Chính vì vậy, các đội bóng tham dự giải đều tập trung hướng tới giành kết quả tốt nhất để có kỷ niệm đẹp tại Ninh Bình năm nay.

Trận mở màn của giải là cuộc so tài giữa VTV Bình Điền Long An với Hà Nội. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có màn ra mắt tại 1 giải đấu chính thức cùng các học trò Hà Nội. Trong khi đó, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và đội VTV Bình Điền Long An thận trọng để tìm sự khởi đầu tốt nhất.

Trên sân, 2 bên đưa ra những gương mặt tốt nhất của mình. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung sử dụng các gương mặt chủ lực đang có như Khánh Đang, Như Quỳnh, Thanh Thúy hay Ánh Thảo, Yến Nhi. Với VTV Bình Điền Long An, HLV Ngọc Hoa không giấu bài mà tiếp tục sử dụng những gương mặt đã đạt được trình độ trong nhiều năm qua như Trà My, Kim Thoa, Lan Vy hay ngoại binh Lianet García Anglada (Cuba).

Dễ nhận thấy, 2 cầu thủ chuyền 2 là Yến Nhi (Hà Nội) và Kim Thoa (VTV Bình Điền Long An) vẫn là những người giữ vai trò chủ chốt để điều phối lối chơi cho đồng đội. Dù vậy, các tay đập VTV Bình Điền Long An vẫn giữ được sự nhỉnh hơn ở khả năng phối hợp và tấn công dứt điểm.

Thầy trò HLV Ngọc Hoa chỉ cần 3 ván đấu để sớm giành chiến thắng 3-0 (25/19, 25/23, 25/18) dễ dàng trước đội Hà Nội. Dù giải đấu chỉ là sự kiểm tra chuyên môn của các đội nhưng từ đây, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng sẽ điều chỉnh nhiều hơn đối với đội Hà Nội.

Trong khi đó, đội Biên Phòng MB đã đọ sức với TPHCM tại trận ra quân trong ngày đầu tiên. “Năm nay, chúng tôi vẫn giữ đội hình đã quen thuộc thời gian qua. Đội bóng có những áp lực của mình và trên hết cầu thủ phải tập trung vào chuyên môn”, HLV trưởng Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) trao đổi tại trận đấu.

Đội Biên Phòng MB và TPHCM đã chơi trận đấu cống hiến. Ảnh: MINH CHIẾN

Diễn biến trên sân, cầu thủ áo lính vẫn giữ được sự tập trung và kiểm soát thế trận. Trong 3 hiệp đấu, các mũi tấn công như Văn Hiệp, Ngọc Thuân, Duy Tuyến, Thế Khải của đội Biên Phòng MB đã làm tốt nhiệm vụ để ghi điểm. Bên kia mành lưới, HLV Huỳnh Văn Tuấn trông vào khả năng điều phối của chuyền 2 Phạm Thoại Khương. Dù đã nỗ lực nhưng cầu thủ TPHCM chấp nhận thua 0-3 (19/25, 16/25, 18/25).

Như vậy, 2 đội đương kim vô địch quốc gia nam, nữ đã giành được chiến thắng đầu tay tại Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026.

MINH CHIẾN