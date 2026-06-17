HLV Ngọc Hoa chính thức được bổ nhiệm là HLV trưởng đội nữ U18 Việt Nam

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đảm trách vai trò HLV trưởng đội nữ U18 Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Quyết định chính thức vừa được ban hành ngay khi HLV Ngọc Hoa về nước sau AVC Cup 2026 tại Philippines. Như vậy, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa là HLV trưởng chỉ đạo cầu thủ nữ U18 Việt Nam góp mặt giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và giải vô địch U18 châu Á 2026.

HLV Ngọc Hoa đã hội quân cùng các cầu thủ trẻ nữ U18 Việt Nam từ ngày 16-6 tại Đại học TDTT Bắc Ninh và bắt tay vào công tác huấn luyện. Theo chương trình, HLV trưởng Ngọc Hoa có 5 ngày làm việc cùng tập thể đội bóng trước khi tất cả di chuyển sang Thái Lan thi đấu vào ngày 21-6.

Ban huấn luyện đội nữ U18 Việt Nam giữ nguyên đội hình 14 cầu thủ đã được HLV Lê Thị Hiền đăng ký với Ban tổ chức trước đó gồm Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Mai Quỳnh, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Châm Anh, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Thùy Linh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Thị Kim Thư, Vũ Mai Ngân, Nguyễn Thị Huyền Trang, Đỗ Quế Trân, Quách Thị Hoài Ân, Lê Thị Hằng. Trong đó, chủ công Bùi Thị Ánh Thảo nhận vai trò đội trưởng.

Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 sẽ thi đấu tại Thái Lan từ ngày 23-6 tới 28-6. Tiếp sau giải, cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ dự giải vô địch U18 châu Á 2026 (từ ngày 1-7 tới 7-7) cũng tại Thái Lan.

Về kinh nghiệm, HLV Ngọc Hoa từng nhiều năm làm công tác huấn luyện trẻ tại đội nữ VTV Bình Điền Long An. HLV Ngọc Hoa từng có thời gian đảm trách công tác chuyên môn tại đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam trước đây.

Kết quả bốc thăm giải U18 Đông Nam Á 2026: Bảng A gồm U18 Thái Lan (chủ nhà), U18 Australia, U18 Hongkong (Trung Quốc), U18 Indonesia; Bảng B gồm U18 Việt Nam, U18 Philippines, U18 Malaysia và U18 Kyrgyzstan.

MINH CHIẾN