Bóng chuyền

Lịch thi đấu giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026

SGGPO

Giải bóng chuyền nữ vô địch U18 Đông Nam Á 2026 sẽ tranh tài tại Thái Lan và cầu thủ nữ trẻ Việt Nam có góp mặt thi đấu.

Đội tuyển nữ U18 Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị thi đấu. Ảnh: VFV
Đội tuyển nữ U18 Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị thi đấu. Ảnh: VFV

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam tham dự giải đấu để hướng tới tìm thành tích tốt nhất. Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã có mặt tại Thái Lan từ ngày 21-6. Khi có mặt ở Thái Lan, toàn đội tập trung chuẩn bị chuyên môn để bước ra thi đấu.

Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 có 8 đội tham dự được bốc thăm vào 2 bảng đấu. Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam được góp mặt Bảng B cùng các đối thủ U18 Kyrgyzstan, U18 Philippines và U18 Malaysia. Bảng A sẽ có đội U18 Thái Lan (chủ nhà), U18 Australia, U18 Hongkong (Trung Quốc) và U18 Indonesia.

Giải đấu sẽ tranh tài từ ngày 23-6 tới 28-6. Đây được xem là cuộc kiểm tra chuyên môn có giá trị cho nhiều đội bóng bởi sau đó sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch U18 châu Á 2026 cũng tổ chức ở Thái Lan.

Cuộc thi đấu tại Thái Lan lần này là chương trình quốc tế đầu tiên năm 2026 của cầu thủ nữ trẻ U18 Việt Nam. Các đội bóng được đăng ký tối đa 14 cầu thủ chính thức trong đội hình tại giải. Trong giải lần này, ưu tiên hàng đầu của thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa là tập trung thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và đạt đúng phong độ đã chuẩn bị thời gian qua.

Lịch thi đấu:

Ngày 23-6:

10 giờ 00: U18 Việt Nam – U18 Kyrgyzstan (Bảng B)

13 giờ 00: U18 Australia – U18 Indonesia (Bảng A)

16 giờ 00: U18 Philippines – U18 Malaysia (Bảng B)

19 giờ 00: U18 Thái Lan – U18 Hongkong (Trung Quốc) (Bảng A)

Ngày 24-6:

10 giờ 00: U18 Kyrgyzstan – U18 Malaysia (Bảng B)

13 giờ 00: U18 Hongkong (Trung Quốc) – U18 Indonesia (Bảng A)

16 giờ 00: U18 Việt Nam – U18 Philippines (Bảng B)

19 giờ 00: U18 Thái Lan – U18 Australia (Bảng A)

Ngày 25-6:

10 giờ 00: U18 Việt Nam – U18 Malaysia (Bảng B)

13 giờ 00: U18 Australia – U18 Hongkong (Trung Quốc) (Bảng A)

16 giờ 00: U18 Kyrgyzstan – U18 Philippines (Bảng B)

19 giờ 00: U18 Thái Lan – U18 Indonesia (Bảng A)

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền bóng chuyền nữ bóng chuyền nữ U18 Việt Nam bóng chuyền nữ U18 Đông Nam Á 2026 Nguyễn Thị Ngọc Hoa bóng chuyền Việt Nam lịch thi đấu bóng chuyền

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn