Lịch thi đấu giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026

Đội tuyển nữ U18 Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị thi đấu. Ảnh: VFV

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam tham dự giải đấu để hướng tới tìm thành tích tốt nhất. Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã có mặt tại Thái Lan từ ngày 21-6. Khi có mặt ở Thái Lan, toàn đội tập trung chuẩn bị chuyên môn để bước ra thi đấu.

Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 có 8 đội tham dự được bốc thăm vào 2 bảng đấu. Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam được góp mặt Bảng B cùng các đối thủ U18 Kyrgyzstan, U18 Philippines và U18 Malaysia. Bảng A sẽ có đội U18 Thái Lan (chủ nhà), U18 Australia, U18 Hongkong (Trung Quốc) và U18 Indonesia.

Giải đấu sẽ tranh tài từ ngày 23-6 tới 28-6. Đây được xem là cuộc kiểm tra chuyên môn có giá trị cho nhiều đội bóng bởi sau đó sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch U18 châu Á 2026 cũng tổ chức ở Thái Lan.

Cuộc thi đấu tại Thái Lan lần này là chương trình quốc tế đầu tiên năm 2026 của cầu thủ nữ trẻ U18 Việt Nam. Các đội bóng được đăng ký tối đa 14 cầu thủ chính thức trong đội hình tại giải. Trong giải lần này, ưu tiên hàng đầu của thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa là tập trung thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và đạt đúng phong độ đã chuẩn bị thời gian qua.

Lịch thi đấu:

Ngày 23-6:

10 giờ 00: U18 Việt Nam – U18 Kyrgyzstan (Bảng B)

13 giờ 00: U18 Australia – U18 Indonesia (Bảng A)

16 giờ 00: U18 Philippines – U18 Malaysia (Bảng B)

19 giờ 00: U18 Thái Lan – U18 Hongkong (Trung Quốc) (Bảng A)

Ngày 24-6:

10 giờ 00: U18 Kyrgyzstan – U18 Malaysia (Bảng B)

13 giờ 00: U18 Hongkong (Trung Quốc) – U18 Indonesia (Bảng A)

16 giờ 00: U18 Việt Nam – U18 Philippines (Bảng B)

19 giờ 00: U18 Thái Lan – U18 Australia (Bảng A)

Ngày 25-6:

10 giờ 00: U18 Việt Nam – U18 Malaysia (Bảng B)

13 giờ 00: U18 Australia – U18 Hongkong (Trung Quốc) (Bảng A)

16 giờ 00: U18 Kyrgyzstan – U18 Philippines (Bảng B)

19 giờ 00: U18 Thái Lan – U18 Indonesia (Bảng A)

MINH CHIẾN