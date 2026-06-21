Thách thức thành tích đối với HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa

HLV Ngọc Hoa đảm trách vai trò HLV trưởng đội nữ U18 Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ghi nhận tại buổi tập cuối trước giờ lên đường sang Thái Lan, tinh thần toàn đội là tốt. Các cầu thủ trẻ nữ U18 Việt Nam hòa nhập với phương pháp huấn luyện do HLV trưởng Ngọc Hoa đề ra. Dù chỉ làm việc trong khoảng thời gian ngắn cùng học trò nhưng HLV Ngọc Hoa hiểu rằng các giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và vô địch U18 châu Á 2026 sẽ tổ chức tại Thái Lan là 2 thách thức lớn để giành được thành tích. Toàn đội cùng quyết tâm có kết quả tốt nhất.

Sau hơn 10 năm, bóng chuyền Việt Nam mới trở lại giải đấu thuộc nhóm tuổi nữ U18 ở châu Á. 20 cầu thủ nữ U18 Việt Nam được tập huấn từ tháng 4 chuẩn bị cho 2 giải ở Thái Lan. Tuy nhiên, quãng thời gian chuẩn bị gặp nhiều khó khăn do phần lớn lực lượng cầu thủ vướng giải đấu nên . Chỉ từ cuối tháng 5, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam mới đủ quân số tập trung để thực hiện các bài tập chiến thuật.

Theo đánh giá của Ban huấn luyện, 14 cầu thủ được chọn trong thành phần thi đấu chính thức tại Thái Lan đang là những gương mặt tiềm năng của bóng chuyền nữ nước nhà. Phía trước họ là quãng thời gian dài đủ để phát triển chuyên môn. Vì vậy, những giải đấu quốc tế như giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 hay giải vô địch U18 châu Á 2026 là dịp để mỗi người tích lũy kinh nghiệm rất tốt.

HLV Ngọc Hoa không xa lạ với bóng chuyền nữ trẻ nói riêng và bóng chuyền nữ Việt Nam nói chung. Với kinh nghiệm đã làm công tác huấn luyện trẻ ở cấp độ câu lạc bộ (đội VTV Bình Điền Long An) rồi từng tham gia ban huấn luyện đội nữ U20 Việt Nam, đội nữ U21 Việt Nam các năm trước, vị HLV này hiểu được yếu tố chuyên môn nào cần để thúc đẩy cầu thủ trẻ Việt Nam đạt chuyên môn tốt nhất.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Ban huấn luyện cùng 14 cầu thủ nữ U18 Việt Nam sang Thái Lan tập trung thi đấu để đạt kết quả tốt nhất. Trọng trách này sẽ chờ vào sự chỉ huy chuyên môn của HLV trưởng Ngọc Hoa.

Thực tế, cấp độ thi đấu U18 Đông Nam Á và U18 châu Á là khác nhau. Phong độ cầu thủ trên sân cũng như khả năng thích ứng thi đấu trước các đối thủ là điều mà HLV Ngọc Hoa cần học trò của mình phải thể hiện tốt nhất.

Theo lịch trình tại vòng bảng của giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026, cầu thủ nữ trẻ U18 Việt Nam sẽ được cơ hội thi đấu trước các đối thủ U18 Kyrgyzstan, U18 Philippines và U18 Malaysia. Sau đó ở giải vô địch U18 châu Á 2026, các tay đập của HLV Ngọc Hoa sẽ đấu vòng bảng của U18 Đài Bắc Trung Hoa, U18 Hàn Quốc và U18 Ấn Độ.

Bùi Thị Ánh Thảo là đội trưởng đội nữ U18 Việt Nam. Ảnh: VFV

“Trong đội hình nữ U18 Việt Nam có nhiều cầu thủ chưa trải qua thi đấu quốc tế, tuy nhiên trong các giải tại Thái Lan lần này thì chúng tôi rất hy vọng các em tự tin thể hiện được bản lĩnh và qua mỗi trận sẽ học hỏi tích lũy kinh nghiệm để thi đấu hiệu quả nhất”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam trao đổi.

Danh sách 14 cầu thủ nữ U18 Việt Nam sang Thái Lan ngày 21-6 gồm: Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Nguyễn Mai Quỳnh (Binh chủng Thông tin), Bùi Thị Huyền (Ninh Bình), Nguyễn Châm Anh (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Khánh Linh (Bắc Ninh), Nguyễn Thị Yến Nhi (Hóa chất Đức Giang), Lê Thùy Linh (Hà Nội), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An), Lê Thị Kim Thư (Hóa chất Đức Giang), Vũ Mai Ngân (Quảng Ninh), Nguyễn Thị Huyền Trang (Binh chủng Thông tin), Đỗ Quế Trân (Hà Nội), Quách Thị Hoài Ân (Thanh Hóa), Lê Thị Hằng (Binh chủng Thông tin). Chủ công Bùi Thị Ánh Thảo nhận vai trò đội trưởng.

MINH CHIẾN