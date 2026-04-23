Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ bầu Chủ tịch mới vào ngày 28-4

Đại hội Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 8, sẽ được tiến hành vào ngày 28-4 tới đây.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 8 vào ngày 28-4. Ảnh: VFV

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thống nhất tiến tới tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 8, vào ngày 28-4 tới đây tại Hà Nội.

Lúc này, công tác chuẩn bị cho Đại hội Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 8 đang được thực hiện để sớm hoàn tất các công đoạn cuối.

Cũng theo tìm hiểu, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 7 là ông Hoàng Ngọc Huấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam) sẽ không tái ứng cử vị trí Chủ tịch ở nhiệm kỳ mới. Do đó, gần như chắc chắn Đại hội Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 8 sẽ bầu Ban chấp hành và nhân sự tân Chủ tịch.

Hiện tại, công tác nhân sự để bầu Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 8 cũng đã sơ bộ được hoàn thiện. Ngoài ra, nhân sự ứng cử để bầu cử vị trí Chủ tịch nhiệm kỳ 8 đã có sự lựa chọn.

Nhiệm kỳ 7 (2021-2026), Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã bầu 24 ủy viên tham gia Ban chấp hành. Nhiệm kỳ 7 của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã bầu 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 7 ủy viên Ban thường vụ. Trong đó, ông Lê Trí Trường đảm trách vai trò Tổng thư ký.

Tại Đại hội Liên đoàn bóng chuyền nhiệm kỳ 7, báo cáo tài chính của nhiệm kỳ 6 trước đó cũng cho biết trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thì các hoạt động của bóng chuyền đã gặp ảnh hưởng đối với vận động, tìm nguồn xã hội hóa tài trợ. Năm 2020, nguồn thu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có con số đạt trên 4,6 tỷ đồng, và năm 2021 (tính đến hết tháng 10, vào thời điểm chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 7) đạt 3,1 tỷ đồng. Ở nhiệm kỳ 7, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã kêu gọi được một số nguồn lực xã hội hóa quan trọng, trong đó có nhà tài trợ chuyên biệt cho giải vô địch quốc gia và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

