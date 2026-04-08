Malaysia tích cực chuẩn bị cho SEA Games 34-2027

Phiên họp Liên đoàn thể thao Đông Nam Á với đại diện các quốc gia trong khu vực đã có những trao đổi về công tác chuẩn bị đối với chương trình SEA Games và các nội dung liên quan.

Một số nội dung trong phiên họp của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã trao đổi về công tác chuẩn bị SEA Games 34-2027. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã tổ chức phiên họp hội đồng thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất năm 2026 từ ngày 5 tới 8-4 ở Selangor (Malaysia).

Đại diện của các quốc gia trong khu vực đã tham dự. Phía Việt Nam cũng cử đại diện tham gia chương trình làm việc.

Qua tìm hiểu, tại các phiên làm việc của phiên họp hội đồng thể thao Đông Nam Á, các thông tin đưa ra về sự chuẩn bị đối với các chương trình chuyên môn các môn thể thao dành cho SEA Games. Các vấn đề và y tế, doping, bình đẳng giới dành cho phụ nữ trong thể thao, truyền thông truyền hình… được đưa ra.

Đại diện Ủy ban Olympic Malaysia cũng đã trao đổi sơ bộ về chương trình chuẩn bị đối với SEA Games 34-2027 sẽ tổ chức vào năm sau.

Theo thời điểm hiện tại, có 38 môn thể thao được đưa vào tổ chức theo 4 nhóm với nhóm 1A gồm điền kinh, thể thao dưới nước; nhóm 1B gồm bắn cung, cầu lông, bóng rổ, xe đạp, đua ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, bóng đá, golf, TDDC, hockey, judo, bóng bầu dục, sailing, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, bóng chuyền, cử tạ, trượt băng; nhóm 2 gồm billiards & snooker, bowling, boxing, karate, cầu mây, squash, wushu, cricket, bóng sàn, bóng lưới, muay, bi sắt, pencak silat, thể thao điện tử - esports; nhóm 3 gồm bóng cỏ (lawn bowls), lướt ván nước (water skiing).

Chủ nhà Malaysia cũng ấn định 4 địa điểm sẽ tổ chức SEA Games 34-2027 tại các thành phố Pulau Pinang (6 môn), Kuala Lumpur (14 môn), Johor (1 môn), Sarawak (17 môn). Hiện tại, các cơ sở vật chất chuẩn bị cho SEA Games 34-2027 được thông báo đã hoàn thành tiến độ từ 70 tới 80% các hạng mục.

Tuy nhiên, một số Liên đoàn, Hiệp hội thể thao tiếp tục đưa ý kiến đề xuất tới Malaysia để có thể đưa môn thể thao vắng mặt (theo danh sách sơ bộ) vào chương trình thi đấu. Dự kiến, chương trình tranh tài của SEA Games 34-2027 từ ngày 18 tới 29-9-2027.

MINH CHIẾN