Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc: Thành tích SEA Games 33-2025 là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp

Phạm Lê Xuân Lộc tiếp tục là một trong những cua-rơ nam được chú ý tại cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026.

Phạm Lê Xuân Lộc thi đấu chặng đua tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngày 5-4. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, Phạm Lê Xuân Lộc tiếp tục chuẩn bị chuyên môn tốt nhất để tranh tài cùng đội Quân khu 7 trong giải đấu. Một năm trước, Xuân Lộc đã nhận phần thưởng áo Trắng (VĐV trẻ xuất sắc nhất) của cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2025. Đó cũng là lần thứ 3 liên tiếp, tuyển thủ quốc gia này có áo Trắng chung cuộc của giải đấu.

Tròn 1 năm trước, tại chặng đua quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) của giải, Xuân Lộc từng bày tỏ dè dặt rằng: “Phía trước là hành trình rất nhiều chặng đấu. Tôi sẽ nỗ lực hết khả năng của mình. Xe đạp là môn thể thao đồng đội nên tôi và các đồng đội của mình sẽ tuân thủ tốt chiến thuật của Ban huấn luyện”.

Trò chuyện với cua-rơ này sau 1 năm, cũng tại chặng đua quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào buổi sáng ngày 5-4, Xuân Lộc dự báo sự cạnh tranh chuyên môn năm nay sẽ quyết liệt do mỗi đội đều có những cua-rơ chủ lực mạnh mẽ. “Tôi chưa thể nói trước điều gì nhưng với khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất chuyên môn để đạt một kết quả xứng đáng”, Xuân Lộc trao đổi.

Khi hỏi Xuân Lộc rằng cuộc đua nào để lại ấn tượng chuyên môn gần nhất cho bản thân, nam cua-rơ không ngại ngần khẳng định đó là SEA Games 33-2025. Năm ngoái trên đất Thái Lan, Phạm Lê Xuân Lộc lần đầu được góp mặt Đại hội thể thao Đông Nam Á và giành tấm HCĐ cá nhân.

Phạm Lê Xuân Lộc tặng chữ ký cho người hâm mộ. Ảnh: MINH CHIẾN

Nam tuyển thủ bày tỏ rằng lần đầu tranh tài trên đấu trường SEA Games không phải không có áp lực. Nhưng khi đã vào đường đua, mọi áp lực đều được thay đổi bằng động lực thi đấu. “Tôi rất vui khi mình giành được huy chương SEA Games. Đó là kỷ niệm đáng nhớ của nghiệp đua xe đạp mà tôi đang theo đuổi”, Phạm Lê Xuân Lộc bày tỏ thêm.

Khởi đầu năm 2026, Phạm Lê Xuân Lộc đã có kết quả suôn sẻ là chiếc áo Vàng cá nhân chung cuộc Cuộc đua xe đạp chuyên nghiệp toàn quốc Về Phước Long xây chiến thắng 2026.

Dẫu vậy, nam cua-rơ khẳng định mình vẫn tập trung chuyên môn cao độ hơn nữa và phía trước rất nhiều thách thức đang chờ đợi để chinh phục. Phạm Lê Xuân Lộc khiêm tốn nhìn nhận cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026 sẽ là cuộc thử thách chuyên môn mang lại nhiều giá trị cho bản thân và các đối thủ.

“Tôi đã được tham dự các lần thi đấu trước của giải. Từng năm, sự cạnh tranh chuyên môn đều có tính hấp dẫn riêng. Mỗi chặng đua của giải luôn có bất ngờ xảy ra và thực tế, chúng tôi cũng tích lũy kinh nghiệm rất nhiều từ các đồng nghiệp là ngoại binh đã và đang thi đấu ở Việt Nam. Năm nay, tôi cũng tin rằng đây là một cuộc rà soát chuyên môn rất quan trọng bởi mỗi cua-rơ còn có nhiệm vụ thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026 mới bước vào những chặng đầu. Hành trình thi đấu kéo dài tới ngày 30-4 chắc chắn sẽ có những bất ngờ chuyên môn thú vị. Mà như Phạm Lê Xuân Lộc cho rằng, bất ngờ chuyên môn sẽ gia tăng thêm sự kịch tính của giải đấu.

MINH CHIẾN