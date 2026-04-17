HLV Hoàng Văn Phúc tự tin cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 34

Tân HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc.

Sáng 17-4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố ông Hoàng Văn Phúc trở thành HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Bản hợp đồng của đôi bên có thời hạn từ 1-5-2026 đến hết SEA Games 34. Ngay trong ngày ra mắt, chiến lược gia sinh năm 1964 đã khẳng định mục tiêu lớn nhất của mình là cùng đội tuyển nữ Việt Nam chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 34 và hướng tới các mục tiêu xa hơn ở đấu trường châu lục.

Ông chia sẻ: “Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 34 với mục tiêu là giành huy chương vàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hướng tới việc duy trì vị trí hàng đầu ở khu vực và phấn đấu có huy chương tại các giải đấu châu lục”.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cùng TTK VFF Nguyễn Văn Phú, HLV Hoàng Văn Phúc họp báo sau buổi lễ ký hợp đồng.

Tân HLV của đội tuyển nữ Việt Nam cũng thừa nhận áp lực không nhỏ khi kế nhiệm Mai Đức Chung - người đã để lại di sản lớn với 4 lần vô địch SEA Games liên tiếp và lần đầu đưa đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023. Dù vậy, ông cho rằng quãng thời gian làm việc cùng người tiền nhiệm đã giúp bản thân tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu, qua đó có thêm sự tự tin để đảm nhận vai trò mới.

“Bản thân tôi đã có nhiều năm làm bóng đá ở các cấp độ khác nhau. Khi làm việc cùng HLV Mai Đức Chung, tôi học hỏi được rất nhiều. Với sự hỗ trợ từ ban huấn luyện, tôi tin mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông chia sẻ.

Về định hướng xây dựng đội tuyển, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết sẽ duy trì sự ổn định của bộ khung hiện tại, đồng thời từng bước trẻ hóa lực lượng. Ông nhấn mạnh việc kết hợp giữa kinh nghiệm của các trụ cột và sức trẻ của những gương mặt mới sẽ là chìa khóa giúp đội tuyển duy trì sức cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, nói về việc sử dụng cầu thủ Việt kiều trong đội hình, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá đây là xu hướng tất yếu, phù hợp với sự phát triển của bóng đá hiện đại. Ông chia sẻ: “Hiện CLB nữ TPHCM đã có một số cầu thủ nước ngoài, đồng thời nguồn cầu thủ nữ Việt kiều cũng bắt đầu xuất hiện, như tại Thái Nguyên. Đây là một hướng đi mở. Bóng đá nam đã triển khai và nếu các cầu thủ nữ Việt kiều đáp ứng yêu cầu chuyên môn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ ủng hộ. Hy vọng trong tương lai, họ sẽ có cơ hội đóng góp cho ĐT nữ Việt Nam.

Với sự hậu thuẫn từ VFF cùng quyết tâm của tân HLV trưởng, đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng. SEA Games 34 không chỉ là mục tiêu ngắn hạn mà còn là cột mốc quan trọng để khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.

HƯƠNG NGUYỄN