Đội tuyển nữ Việt Nam chính thức có tân HLV trưởng

Ngày 17-4, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã công bố danh tánh nhà cầm quân mới ở đội tuyển nữ Việt Nam, qua đó ông Hoàng Văn Phúc sẽ thay thế chiến lược gia kỳ cựu Mai Đức Chung với bản hợp đồng có thời hạn đến sau SEA Games 34.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao hoa chúc mừng HLV Hoàng Văn Phúc.

Theo hợp đồng ký với VFF, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có 1 năm để thử sức mình ở ghế HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam với thời hạn từ ngày 1-5-2026 đến khi kết thúc SEA Games 34 diễn ra vào năm 2027 tại Malaysia.

Như vậy, ông Phúc cùng các cộng sự sẽ có hai giải đấu quan trọng trong nhiệm kỳ của mình qua ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản, tiếp đó là SEA Games 34 được tổ chức tại Malaysia. Trước đó, ông Hoàng Văn Phúc đã có 2 năm làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung từ tháng 9-2024, quãng thời gian cần thiết để nhà cầm quân này tiếp cận, làm quen cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung đã đề cử ông Mai Đức Chung là người kế nhiệm mình dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

Dù có bản thành tích tốt với bóng đá nam khi từng đưa CLB Quảng Nam vô địch V-League 2017 và sau đó dẫn dắt các đội U23 Việt Nam, Sài Gòn FC, Hà Nội FC, nhưng với bóng đá nữ thì ông Phúc vẫn còn mới mẻ. Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp lực lượng cũng là thử thách không nhỏ cho nhà cầm quân nhiều kinh nghiệm này.

Phát biểu tại buổi lễ ký hợp đồng cùng VFF vào trưa 17-4, ông Hoàng Văn Phúc nói: “ HLV Mai Đức Chung như một huyền thoại, đặc biệt với bóng đá nữ. Khi nhận nhiệm vụ, tôi rất áp lực. Tuy nhiên tôi có hơn 1 năm làm quen và tìm hiểu tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung là người thầy rất nhiệt tình, chỉ bảo, giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Bản thân tôi cũng từng dẫn dắt nhiều đội bóng. Tôi hoàn toàn tự tin có thể làm HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam”.

QUỐC CƯỜNG