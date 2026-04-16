VFF chọn được nhà cầm quân đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 34

Trong kế hoạch chuẩn bị sớm cho SEA Games 34, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tìm được nhà cầm quân đội tuyển nữ Việt Nam để thay thế cho HLV kỳ cựu Mai Đức Chung vừa xin nghỉ sau khi kết thúc vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026.

HLV kỳ cựu Hoàng Văn Phúc là người được VFF đặt kỳ vọng cho việc tiếp nối công việc tại đội tuyển nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung. Đây xem là giai đoạn nhiều thử thách với VFF và cả tân HLV Hoàng Văn Phúc khi đội tuyển nữ Việt nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, những thất bại liên tiếp trong thời gian qua sẽ đặt khối lượng công việc không nhỏ lên ông Hoàng Văn Phúc và các cộng sự.

Ông Hoàng Văn Phúc vốn là nhà cầm quân kỳ cựu khi từ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam, Quảng Nam FC, Sài Gòn FC, Hà Nội FC trước khi trở về làm công tác đào tạo ở Hà Nội FC. Trong thời gian đó, điểm nhấn là việc ông Phúc đưa Quảng Nam vô địch V-League 2017.

Từ sau khi HLV Mai Đức Chung tỏ ý xin thôi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam từ sau VCK World Cup nữ 2023, VFF đã tính phương án người kế nhiệm mà ông Phúc nằm trong kế hoạch. Từ cuối năm 2023 nhà cầm quân này đã được VFF phân công làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung tại ASIAD 19 cho đến gần nhất là VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Ông Mai Đức Chung cũng là người tiến cử HLV Hoàng Văn Phúc thay mình dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

Kinh nghiệm cầm sa bàn của ông Phúc là điều không bàn thêm, nhưng cái lo là quãng thời gian nêu trên có đủ để ông nắm bắt đội tuyển nữ Việt Nam hay chưa? Thế nên, xung quanh nhà cầm quân này, VFF cũng tiếp tục xây dựng hệ thống trợ lý quen thuộc dưới thời ông Mai Đức Chung là Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh, Kim Hồng…

Dự kiến ngày 17-4, VFF sẽ tiến hành ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc. Được biết, bản hợp đồng giữa HLV Hoàng Văn Phúc và đội tuyển nữ Việt Nam có thời hạn đến hết SEA Games 34 diễn ra vào năm sau.

