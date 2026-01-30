HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn thủ môn cho trận tái đấu cùng Malaysia

Với màn thể hiện của Trung Kiên tại VCK U23 châu Á 2026 và mới đây là việc thủ môn Patrick Lê Giang nhập tịch thành công, không chỉ đem lại sự phấn khởi cho các HLV Lê Quang Trãi (HA.GL), Lê Huỳnh Đức (Công an TPHCM) mà còn cho cả HLV Kim Sang-sik.

Patrick Lê Giang sẵn sàng để khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ lên kế hoạch về lực lượng cho trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Malaysia vào đầu tháng 3. Việc Trung Kiên có kỳ U23 châu Á thật ấn tượng đã cho thấy sự tiến bộ nhanh của thủ môn trẻ này để sẵn sàng nhận thử thách nếu được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam.

Trung Kiên đang có nhiều yếu tố thuận lợi để có thể hy vọng được góp mặt đội tuyển Việt Nam trong những lần tập trung sắp tới. Thủ môn đang thuộc biên chế CLB HA.GL sinh năm 2003 và có thể hình quá lý tưởng với chiều cao 1,91 m. Người đang có chiều cao tốt nhất ở đội tuyển Việt Nam hiện nay là Nguyễn Filip với 1,92 m.

Bên cạnh Trung Kiên, ông Kim cùng các cộng sự còn hướng đến thủ môn Patrick Lê Giang, là trụ cột ở hàng phòng ngự CLB TPHCM hai mùa bóng trước và là thủ môn không thể thiếu của CLB Công an TPHCM hiện nay. Lê Giang đã hoàn tất thủ tục nhập tịch để có thể ra sân với tư cách cầu thủ Việt Nam. Phong độ tốt cùng kinh nghiệm trận mạc khi luôn là thủ môn số 1 của đại diện TPHCM từ nhiều mùa bóng qua là lợi thế cho Lê Giang trong cuộc cạnh tranh suất vào đội tuyển Việt Nam.

Văn Lâm và Filip Nguyễn sẽ gặp sự cạnh tranh quyết liệt ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam sắp đến. Ảnh: VFF

Ngoài Lê Giang và Trung Kiên, đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua như “mặc định” với bộ ba Văn Lâm, Đình Triệu và Nguyễn Filip. Trong đó, Văn Lâm và Đình Triệu đã tạo dấu ấn cá nhân qua AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, vòng loại World Cup 2022 (Đặng Văn Lâm), AFF Cup 2024 (Đình Triệu).

Có thể nói, trước cuộc so tài với đội tuyển Malaysia tới đây, HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn, không chỉ ở 5 thủ môn như đã nêu mà kể cả hàng tấn công. Tiến Linh sẽ gặp sự cạnh tranh gay gắt từ chân sút trẻ Đình Bắc và hai tiền đạo nhập tịch cũng như đang là “thương hiệu mạnh” ở V-League là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

QUỐC CƯỜNG