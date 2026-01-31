CLB Công an TPHCM và mục tiêu giành 3 điểm trên sân PVF

Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ trở lại với LP Bank V-League 2025-2026 bằng chuyến làm khách trên sân PVF ở vòng 12 vào ngày 1-2. Nơi mà đội chủ nhà vốn đang lận đận ở khu vực cuối bảng và vừa thay HLV trưởng để hy vọng… giải hạn. Nhiều thử thách chờ đợi, liệu Tiến Linh và các đồng đội sẽ vượt qua?

Đến trước trận đấu này, Công an TPHCM nhận tin vui khi thủ môn Patrick Lê Giang chính thức được ra sân với suất cầu thủ Việt Nam. Điều đó vừa giúp đội bóng này còn 1 suất đăng ký cầu thủ Việt kiều và cá nhân Lê Giang thì cánh cửa đến với đội tuyển quốc gia càng rộng hơn. Cùng với đó, HLV Lê Huỳnh Đức có trong tay đầy đủ lực lượng để sẵn sàng cho mục tiêu giành 3 điểm trong chuyến làm khách này.

Giai đoạn đầu mùa bóng, đại diện của TPHCM thể hiện lối đá đầy khó chịu. Lực lượng của họ không quá mạnh như nhiều đội bóng khác, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức đã truyền được “lửa” chiến đấu để các cầu thủ luôn thi đấu với tinh thần tốt nhất. Công an TPHCM tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, thành tích không đến nỗi nào và luôn trong tư thế sẵn sàng để đua vào top tranh huy chương.

Ở giai đoạn nghỉ giữa giai đoạn, ngoài việc nhận tin vui từ thủ môn Patrick Lê Giang, Công an TPHCM lần lượt chiêu mộ tiền vệ Việt kiều Australia – Khoa Ngô, đồng thời đón thêm 3 nội binh chất lượng là Võ Minh Trọng (Becamex TPHCM) và Mạch Ngọc Hà, Đinh Thanh Bình (Ninh Bình). Những bổ sung được đánh khá khá chất lượng và họ được kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ.

Vòng 12, Công an TPHCM có chuyến làm khách trên sân PVF, nơi mà đội chủ nhà vốn tỏ ra ngợp trong lần đầu tham dự sân chơi V-League. HLV Thạch Bảo Khanh đã rời ghế “nóng” để nhường lại cho HLV Nguyễn Thành Công từ sau vòng 11. Quãng nghỉ gần 3 tháng vừa qua sẽ giúp HLV Thành Công tái tạo lại thể lực, lối chơi theo ý mình trong mục tiêu đưa PVF sớm thoát khu vực cuối bảng.

HLV Thành Công vừa có màn chạy đà thuận lợi khi cùng PVF vừa qua vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025-2026 sau khi loại Hoàng Anh Gia Lai từ loạt sút luân lưu 11m. Dù vậy, chiến thắng trên chỉ mang tính chất khích lệ tinh thần khi đối thủ của PVF sắp tới mạnh hơn hẳn so với HA.GL cũng như sự quyết liệt ở hai giải đấu hoàn toàn khác nhau. Đó là chưa nói đến thực lực PVF hiện tại còn nhiều khiếm khuyết từ chấn thương của Hiểu Minh, Huy Hùng, Văn Thuận, Thái Quý, Văn Dũng.

Dự đoán: 0-1

