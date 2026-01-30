Thầy trò HLV Kewell tìm đường trở lại đường trở lại top đầu

Đội bóng thủ đô đang trải qua mùa bóng nhiều biến động khi hai lần thay HLV trưởng từ đầu mùa. Đến nay, HLV Harry Kewell đang dần đưa Hà Nội FC vào quỹ đạo ổn định, nhất là quãng nghỉ gần 3 tháng vừa qua giúp cho ông có đủ thời gian để tái chuẩn bị mọi thứ.

Hà Nội FC chiếm ưu thế trong đối đầu trước SLNA trong 5 trận đấu gần đây. Ảnh: VPF

Giai đoạn nghỉ vừa qua, Hà Nội FC đã có những tăng cường cho khu kỹ thuật cũng như lực lượng để gia cố cho giai đoạn 2. Đó là trợ lý HLV Brian Stock, cầu thủ David Fisher cùng 4 cầu thủ trẻ Xuân Kiên, Tiến Long, Anh Tuấn và Đình Hải. Tất cả đều là những điều chỉnh cần thiết để giúp cho lực lượng ổn định hơn.

Sự trầy trật ở giai đoạn đầu mùa đã làm cho họ bị bật xa khỏi top tranh huy chương. Đội đang tạm đứng hạng 6 với 15 điểm, thua đội đầu bảng Ninh Bình đến 12 điểm và thua Hải Phòng (thứ ba) 5 điểm. Thế nên để trở lại với top đầu là hành trình đầy cam go với cựu vương này.

Để tạo luồng không khí thoải mái trước khi mùa giải trở lại, Văn Quyết và các đồng đội được lãnh đạo CLB cho đi tập huấn và thi đấu giao hữu tại Thái Lan. Ngày V-League trở lại, đội bóng của thủ đô sẽ có chuyến làm khách nhiều khó khăn ở vòng 12 trên sân Vinh trước SLNA đang nỗ lực giành từng điểm để gia cố mục tiêu trụ hạng mùa này.

Văn Quyết và các đồng đội hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trên sân Vinh ở vòng 12. Ảnh: HNFC

Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục trải qua mùa bóng nhiều biến động. Họ vẫn lận đận ở cuộc đua trụ hạng và cũng vừa thay HLV trưởng khi mời nhà cầm quân kỳ cựu Văn Sỹ Sơn thay cho HLV trẻ Phan Như Thuật. Với SLNA, điều quan trọng là ổn định về mặt tâm lý, lối chơi khi mà thực lực vốn hầu hết là cầu thủ trẻ thì khó để tạo được sự đột biến.

Đội hình SLNA không có những gương mặt có thể xoay chuyển tình thế như Văn Quyết, Hùng Dũng, Tuấn Hải bên phía Hà Nội FC nên càng không dễ cho HLV Văn Sỹ Sơn nếu chọn lối đá đôi công cùng Hà Nội FC.

Chia điểm sẽ là mục tiêu mà SLNA sẽ hướng đến ở cuộc so tài này, nhưng điều đó e là khó một khi Hà Nội FC đang vào guồng và có sự chuẩn bị tốt ở giai đoạn nghỉ vừa qua.

CAO TƯỜNG