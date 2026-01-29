Hai trọng tài Malaysia sẽ điều hành trận chung kết lượt đi V-League 2025-2026

Mùa bóng 2025-2026 sẽ trở lại vào cuối tuần này, trong đó có trận đấu được chờ đợi giữa hai đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ninh Bình và Công an Hà Nội. Tính chất gay cấn của trận này, công ty VPF đã mời hai trọng tài người Malaysia tham gia điều hành.

Trọng tài Malaysia Joffri Bin Ali (trái). Ảnh: VPF

Hai trọng tài FIFA người Malaysia gồm Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail và Razlan Joffri Bin Ali. Một Trọng tài điều hành chính và một Trọng tài phụ trách phòng VAR. Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali, sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc tại V-League trong nhiều mùa giải gần đây. Ông thường xuyên được mời bắt chính các trận đấu có tính cạnh tranh cao, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch hoặc suất trụ hạng.

Ở mùa giải 2023-2024, trọng tài Bin Ali từng điều hành trận Quảng Nam thắng Sông Lam Nghệ An 4-2 tại vòng 24. Sang mùa 2024-2025, ông bắt chính trận SHB Đà Nẵng gặp Sông Lam Nghệ An trên sân Tam Kỳ ở vòng 26. Ngoài ra, ông cũng từng làm trọng tài VAR ở trận Hà Nội FC đối đầu Thép Xanh Nam Định tại vòng 21.

CLB Ninh Bình đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu. Ảnh: VPF

Đồng hành cùng ông Bin Ali trong trận đấu sắp tới là trọng tài Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail, sinh năm 1995. Vị trọng tài người Malaysia này cũng là cái tên quen thuộc với V-League khi từng cầm còi trận Quy Nhơn Bình Định gặp Hà Nội FC tại vòng 26, cũng như trận Hà Nội FC gặp Thép Xanh Nam Định ở vòng 21 tại mùa giải 2024-2025.

Trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Ninh Bình là một trong những trận đấu được mong chờ nhất tại vòng 12. Đó còn là cuộc so tài giữa Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức với Quả bóng Bạc Nguyễn Đình Bắc, Quả bóng Đồng Nguyễn Quang Hải và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2025 Sebastiao.

CAO TƯỜNG