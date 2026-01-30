Báo Malaysia: Khi “đi tắt” trở thành bi kịch lâu dài

Trong một diễn biến mới gây chấn động khu vực Đông Nam Á, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa tạm hoãn thi hành án cấm thi đấu mà FIFA áp đặt đối với bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia, đồng thời cho phép họ trở lại sân cỏ trong khi chờ phán quyết cuối cùng của vụ kiện. Quyết định được công bố vào ngày 26-1-2026 và ngay lập tức làm dấy lên làn sóng tranh cãi, từ khán đài đến giới chuyên môn, đặt bóng đá Malaysia vào tâm điểm phán xét quốc tế một lần nữa.

CAS tạm dỡ án: thành công pháp lý hay cú lừa dư luận?

CAS cho phép tạm hoãn thi hành án có thể xem như một “thành tựu bước đầu” của phía Malaysia trong cuộc kháng cáo trước FIFA. Theo luật pháp thể thao quốc tế, khi một quyết định bị kháng cáo, việc tạm đình chỉ thi hành án là cơ chế bảo vệ quyền lợi của người lao động -ở đây là cầu thủ - tránh thiệt hại nếu vụ việc sau này kết luận họ vô tội. Đây là lý do mà CAS chấp thuận đơn của FAM, và các cầu thủ một lần nữa được đăng ký thi đấu bình thường.

Tuy nhiên, động thái này không đồng nghĩa với một phán quyết trắng án. Nhà phân tích thể thao Sadek Mustaffa (ảnh) ở Malaysia thẳng thắn cảnh báo rằng quyết định của CAS chỉ mang tính tạm thời và không nên được hiểu như một chiến thắng — “đừng ngây thơ ăn mừng trước khi phán quyết cuối cùng được công bố”. Ông gọi với tờ Scoop, đây là lời nhắc nhở cho các cầu thủ: đừng để những hứa hẹn rỗng hay đòn tâm lý của truyền thông lừa dối bản thân.



Hơn thế nữa, Sadek không ngần ngại công kích cách Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xử lý vụ việc, cho rằng tổ chức này đã đưa bóng đá Malaysia vào một chương đen tối của lịch sử thể thao, gây tổn hại uy tín toàn hệ thống. Đây không phải chỉ là câu chuyện về một vài cầu thủ, mà là vấn đề văn hoá tổ chức và trách nhiệm quản trị của FAM.

Datuk Pekan Ramli, một giảng viên thể thao, cũng kêu gọi các cầu thủ tập trung vào câu lạc bộ, tránh làm xáo trộn tinh thần đội bóng. Những lời cảnh báo này đặc biệt quan trọng khi các cầu thủ được phép thi đấu tạm thời, nhưng tương lai đại diện đội tuyển quốc gia vẫn mơ hồ, chờ hướng dẫn chi tiết từ FIFA

Bóng đá Malaysia: bài học tổn thất mang tính hệ thống

Diễn biến mới nhất và gây chấn động nhất xảy ra vào ngày 28-1-2026, khi toàn bộ Ban chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025-2029 đồng loạt từ chức. Đây là động thái "tự nguyện" dưới sức ép từ dư luận và FIFA, đánh dấu đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng. Ban chấp hành gồm 20 thành viên, do Chủ tịch Datuk Hamidin Mohd Amin dẫn dắt, đã nộp đơn từ chức ngay lập tức.

Quyết định này đến sau khi FIFA mở rộng điều tra nội bộ FAM, thậm chí thông báo cho cơ quan hình sự của năm quốc gia liên quan về tội giả mạo tài liệu. Các nguồn tin cho biết, vụ việc có thể dẫn đến FIFA hoặc AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) can thiệp trực tiếp, thành lập ủy ban tạm quyền để quản lý FAM và tổ chức bầu cử lãnh đạo mới. Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), nhiều bài đăng từ các tài khoản đã phân tích sâu, chỉ ra rằng vấn đề gốc rễ nằm ở việc Bộ Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) không tìm thấy hồ sơ gốc của gia đình các cầu thủ, dẫn đến việc cấp giấy tờ mới – điều bị FIFA coi là giả mạo.

CAS tạm hoãn án là một bước đi cần thiết trong tiến trình pháp lý, nhưng nó không thể xoá đi trách nhiệm của FAM và những người đứng đầu bóng đá Malaysia. Tổng thể, vụ bê bối đã phơi bày lỗ hổng trong quản lý bóng đá Malaysia, từ quy trình nhập tịch đến trách nhiệm lãnh đạo.

Với phiên tòa CAS sắp tới, bóng đá Malaysia đang đứng trước ngã ba đường: cải tổ triệt để hoặc tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Dư luận kêu gọi minh bạch và công bằng, hy vọng vụ việc sẽ trở thành bài học để xây dựng nền bóng đá bền vững hơn. Hiện tại, FAM đang trong giai đoạn chuyển tiếp, với ủy ban tạm quyền có thể được thành lập để ổn định tình hình. Vụ việc này nhắc nhở rằng, trong thể thao, thành tích không thể đánh đổi bằng gian lận.

Sự việc bùng nổ sau chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam trong vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6-2025. FIFA nhanh chóng mở cuộc điều tra và vào tháng 9-2025, ban hành quyết định kỷ luật. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit Malaysia), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10.000 ringgit) và cấm thi đấu 12 tháng ở mọi hoạt động bóng đá. FIFA hủy kết quả ba trận giao hữu quốc tế của Malaysia: hòa 1-1 với Cape Verde, thắng 2-1 Singapore và thắng 1-0 Palestine , ghi nhận tất cả là thua 0-3. Điều này khiến Malaysia mất chuỗi bất bại năm 2025 và tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA.



FAM kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne, Thụy Sĩ. Hiện CAS đã chấp thuận yêu cầu tạm hoãn thi hành án phạt đối với bảy cầu thủ, tuy nhiên, CAS nhấn mạnh rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời, không phải xóa bỏ cáo buộc. Phiên xét xử chính thức dự kiến diễn ra vào tháng 2-2026, với sự tham gia của đại diện Malaysia, FIFA và các bên liên quan từ Tây Ban Nha, Brazil, Argentina, Hà Lan.



LONG KHANG