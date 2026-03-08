Nam Định tiếp đà chiến thắng, PVF rơi xuống cuối bảng

Đội bóng thành Nam giành trận thắng thứ hai liên tiếp kể từ khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại “ghế nóng” khi vượt qua PVF ngay tại Hưng Yên. Trận thắng đã giúp các nhà ĐKVĐ tạm rời xa khu vực nguy hiểm với khoảng cách 7 điểm với đội cuối bảng.

Niềm vui của Lucas sau khi ghi bàn thắng cho Nam Định vào phút bù giờ. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Tiếp đà hưng phấn sau trận thắng kịch tính trước Ninh Bình ở vòng 14, Nam Định đã nhập cuộc thật tưng bừng trong chuyến làm khách trên sân của đội PVF. Sự năng động của Xuân Son đã giúp Nam Định liên tục khuấy động hàng phòng ngự đội chủ nhà, đội vốn có hàng thủ kém nhất tại V-League mùa này.

Xuân Son vẫn là tâm điểm của trận đấu này khi đá cao nhất trên hàng công của Nam Định và thường được tuyến hai dọn bóng thuận lợi để dứt điểm. Nhưng chân sút này đã có trận đấu kém may khi bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể giúp đội nhà vượt lên dẫn trước. Đáng tiếc nhất là tình huống đối mặt với thủ môn Minh Long ở phút 20, Xuân Son tung cú sút như… nã đại bác, bóng đi trúng xà ngang.

Nam Định kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, như hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ 1 cách khó tin đã buộc hai đội rời sân khi hiệp đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Xuân Son có trận đấu... vô duyên với hai lần đưa bóng trúng cột dọc, xà ngang.

Sang hiệp hai, PVF tiếp tục sớm lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự trước áp lực ngày càng gia tăng từ đội khách. Trận đấu này không khác gì cử tập cho hàng công của Nam Định khi nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra trong vòng 16m50 của đội chủ nhà, nhưng bàn thắng cứ trôi qua. Riêng Xuân Sơn có không dưới 5 cơ hội ghi bàn rõ ràng bị bỏ lỡ.

Thêm một tình huống chứng tỏ sự vô duyên của Xuân Son ở trận này khi vào phút 64, cú ra chân của anh đưa bóng đập người thủ môn Minh Long rồi trúng cột dọc ra ngoài. Vận rủi theo chân đội khách xuyên suốt 90 phút, mãi đến phút bù giờ họ mới kịp giành 3 điểm nhờ vào pha ghi bàn quý… hơn vàng của Lucas.

Trận thắng chật vật đã giúp Nam Định đạt 18 điểm, trong khi PVF rơi xuống cuối bảng với 11 điểm bằng với Đà Nẵng.

Tin liên quan Khoa Ngô lập công giúp Công an TPHCM giành 3 điểm trên sân Pleiku

QUỐC CƯỜNG