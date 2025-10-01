Lịch thi đấu bóng đá

Vòng 6 V-League 2025-2026: 'Chung kết ngược' tại Thanh Hóa và Pleiku

SGGPO

5 trận còn lại của vòng 6 V-League 2025-2026 sẽ chứng kiến nhiều cuộc so tài hấp dẫn ở hai đầu bảng xếp hạng.

Vòng 6 V-League 2025-2026: 'Chung kết ngược' tại Thanh Hóa và Pleiku

Đầu tiên là cuộc so tài giữa Ninh Bình và Viettel, cả hai đang ở top đầu bảng và Ninh Bình có nhiều thuận lợi để tiếp tục bảo toàn ngôi đầu khi thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó những cuộc so tài trên sân Thanh Hóa và Pleiku thu hút sự quan tâm khi các đội đều ở trong vòng xoáy cuối bảng, có đến 2 đội vừa thay HLV. Becamex TPHCM với tân HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa; trong khi đó SLNA dưới sự dẫn dắt của tân HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ so tài cùng HA.GL trên sân Pleiku.

Vòng này đã có 2 trận đấu sớm vào ngày 13-9 là CAHN - Hải Phòng và Công an TPHCM - Nam Định.

Tin liên quan
LÊ ANH

Từ khóa

Becamex TPHCM Đặng Trần Chỉnh Công an TPHCM CAHN Nguyễn Huy Hoàng Sân Pleiku Pleiku Vòng xoáy Ninh Bình Bảo toàn

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn