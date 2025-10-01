Vòng 6 V-League 2025-2026: 'Chung kết ngược' tại Thanh Hóa và Pleiku

5 trận còn lại của vòng 6 V-League 2025-2026 sẽ chứng kiến nhiều cuộc so tài hấp dẫn ở hai đầu bảng xếp hạng.

Đầu tiên là cuộc so tài giữa Ninh Bình và Viettel, cả hai đang ở top đầu bảng và Ninh Bình có nhiều thuận lợi để tiếp tục bảo toàn ngôi đầu khi thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó những cuộc so tài trên sân Thanh Hóa và Pleiku thu hút sự quan tâm khi các đội đều ở trong vòng xoáy cuối bảng, có đến 2 đội vừa thay HLV. Becamex TPHCM với tân HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa; trong khi đó SLNA dưới sự dẫn dắt của tân HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ so tài cùng HA.GL trên sân Pleiku.

Vòng này đã có 2 trận đấu sớm vào ngày 13-9 là CAHN - Hải Phòng và Công an TPHCM - Nam Định.

LÊ ANH