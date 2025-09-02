Lịch thi đấu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026

Tham dự vòng loại có 44 đội, được chia thành 11 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, 11 đội đầu bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tham dự Vòng chung kết cùng đội chủ nhà Saudi Arabia.
Vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 3-9 ở đồng loạt 11 bảng. Đội U23 Việt Nam là chủ nhà ở bảng C, gặp Bangladesh ở trận ra quân.
