Lịch thi đấu vòng 8 V-League 2025-2026

Harry Kewell tìm vận may trên sân Bình Dương và cuộc so tài giữa Lê Huỳnh Đức với Polking trên sân Hàng Đẫy là những màn so tài đáng chú ý ở vòng 8 V-League 2025-2026.

Becamex TPHCM bất ngờ thi đấu thăng hoa ở hai trận gần đây khi hòa Thanh Hóa và thắng Nam Định. Khá thú vị khi cả hai trận đều diễn ra trên sân khách để hy vọng giúp thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh lên tinh thần trong chuyến về sân nhà tiếp Hà Nội FC ở vòng 8. Đó cũng là thử thách tiếp theo chờ đón HLV Harry Kewell sau màn khởi đầu không như ý qua trận thua của Hà Nội FC trước Ninh Bình mới đây.

Trong khi đó đại diện khác của TPHCM là Công an TPHCM sẽ so tài cùng Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Cơ hội cho đội khách gây bất ngờ khi Công an Hà Nội thi đấu thiếu ổn định trong những vòng gần đây.

Ngôi đầu bảng sau vòng này hẳn khó thay đổi khi dù thi đấu trên sân khách nhưng xét về thực lực và phong độ, Ninh Bình vẫn trội hơn so với đội chủ nhà PVF.

LÊ ANH