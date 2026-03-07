Nhiều khó khăn cho PVF ở trận cầu ‘6 điểm’ với Nam Định

Hai đội bước vào vòng 15 LPBank V-League 2025-2026 với sự trái ngược về tinh thần. Nếu như PVF tiếp tục chìm ở vị trí áp chót sau khi thua Đà Nẵng 0-3 ở trận “chung kết ngược” thì Nam Định có chiến thắng ngoạn mục trước Ninh Bình để kết thúc chuỗi 10 trận từ hòa đến thua trước đó.

Đội chủ nhà dù có nhiều cố gắng trong những vòng gần đây, lối chơi phần nào khởi sắc từ khi có sự xuất hiện của HLV Nguyễn Thành Công, nhưng lực bất tòng tâm khi đấu trường V-League như quá sức với dàn cầu thủ trẻ đội này. Sân nhà từ lâu không còn là điểm tựa an toàn cho đội tân binh V-League và cuộc tiếp đón Nam Định vào ngày 8-3 hẳn không là ngoại lệ.

HLV Nguyễn Thành Công có thể chuẩn bị sẵn phương án tổ chức phòng ngự phản công để chỉ cố gắng tìm 1 kết quả hòa cũng là đạt yêu cầu với PVF. Ông thừa hiểu một khi Nam Định lấy lại thăng bằng qua trận thắng ở vòng 14 thì họ sẽ rất mạnh, bởi dù sao đội bóng thành Nam vẫn đang là đương kim vô địch.

Hoàng Vũ Samson ảnh hưởng lớn trên hàng công của PVF

Chuyến hành quân đến sân khách vòng này, Nam Định giữ được lực lượng mạnh nhất. Những Caio, Lucas, Xuân Son sẽ là mối đe dọa thường trực trước khung thành thủ môn Minh Long. Nhất là Xuân Son đã chính thức… thông nòng tại V-League mùa này từ sau bàn thắng vào lưới Ninh Bình, sẽ là chân sút đáng sợ trên hàng công đội bóng thành Nam.

Ba điểm sẽ là mục tiêu của Nam Định và họ sẽ nỗ lực để đạt được điều đó. Đã không còn hy vọng để bảo vệ ngôi vô địch, nhưng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt không thể ở lâu tại khu vực cuối bảng đầy rủi ro. Không chỉ ảnh hưởng đến niềm tin từ khán giả nhà mà cả chính những ông chủ của đội bóng này.

Chủ nhà sẽ tiếp cận trận đấu với tâm thế như một trận… chung kết, nhưng đội khách với dàn lực lượng hùng hậu vẫn được đánh giá cao hơn trong trận cầu “6 điểm” này. PVF hiện đang thua Nam Định 4 điểm nên càng hâm nóng đôi chân của các cầu thủ hai đội.

Dự đoán: 0-2

LÊ ANH