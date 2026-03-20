CLB Công an TPHCM có thêm bạn đồng hành

Từ thành tích ổn định ở mùa đầu tái xuất tại bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, CLB Công an TPHCM đã có thêm bạn đồng hành là nhãn hàng Starbalm (Hà Lan) qua buổi ra mắt vào ngày 20-3.

Đại diện nhà tài trợ cùng CLB Công an TPHCM tại lễ ký kết.

Công ty Cổ phần Thiết bị Y sinh BIOMEQ, đại diện nhãn hàng Starbalm (Hà Lan), chính thức công bố ký kết hợp tác chiến lược với CLB Công an TPHCM. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc nâng tầm tiêu chuẩn chăm sóc y tế và phục hồi thể lực cho các cầu thủ chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Việc Ký kết chiến lược giữa BIOMEQ và CLB Công an TPHCM không đơn thuần là một hoạt động tài trợ thương mại truyền thống, mà là bước đi tiên phong trong việc "Tiêu chuẩn hóa quy trình chăm sóc sức khỏe thể thao chuyên nghiệp" tại Việt Nam. Sự kiện này tập trung vào 2 trụ cột giá trị cốt lõi:

Bảo vệ, phục hồi cho cầu thủ, góp phần nâng tầm hiệu suất thi đấu: Tích hợp hệ sinh thái Starbalm chuẩn Y khoa (Medical-grade) từ Hà Lan vào quy trình tập luyện và thi đấu của CLB. Tiếp đến là định hình lối sống vận động chuẩn mực: Thông qua sức ảnh hưởng của một câu lạc bộ biểu tượng, Biomeq và Starbalm mong muốn thiết lập một hệ tư tưởng mới về "Chăm sóc thể thao chủ động" cho cộng đồng. Từ đó, đưa những giải pháp y tế chuyên sâu vốn dành cho các siêu sao thế giới trở nên tiếp cận được với mọi người đam mê vận động tại Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Dirk – Chủ tịch Starbalm cho biết: "Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược 5 năm tới của chúng tôi tại Đông Nam Á. Việc đồng hành cùng một câu lạc bộ giàu truyền thống và khát vọng như Công an TPHCM giúp Starbalm hiện thực hóa sứ mệnh thiết lập một tiêu chuẩn mới về bảo vệ và phục hồi thể lực chuẩn quốc tế cho vận động viên Việt Nam”.

CLB Công an TPHCM đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026, tối 20-3 sẽ tranh vé vào bán kết Cúp Quốc gia qua cuộc so tài với đội Đồng Nai.

QUỐC CƯỜNG