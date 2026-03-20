Khoa Ngô tiếp tục tỏa sáng giúp CLB Công an TPHCM đánh bại Đồng Nai

Ở vào trận đấu mà thủ quân Tiến Linh tiếp tục bế tắc trên hàng công, CLB Công an TPHCM đã kịp giành vé đi tiếp vào bán kết Cúp quốc gia 2025-2026 khi vượt qua Đồng Nai vào tối 20-3 nhờ vào sự tỏa sáng của Khoa Ngô.

Khoa Ngô tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên hàng công CLB Công an TPHCM.

Không nằm ngoài dự đoán, dù đến từ giải hạng Nhất nhưng Đồng Nai không phải là đối thủ dễ dàng cho đội chủ nhà qua dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm ở đấu trường V-League. Cái khó cho Đồng Nai là dù đang bất bại ở giải hạng Nhất, nhưng đó đều là những đội yếu so với bộ khung đầy “nanh vuốt” của đội chủ nhà Công an TPHCM ở vòng tứ kết Cúp quốc gia.

Các cầu thủ Công an TPHCM đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận, buộc Đồng Nai phải lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự. Cặp trung vệ Hữu Tuấn, Tấn Sinh cùng thủ môn Tấn Trường đã có trận đấu đầy vất vả trước sức ép từ các cầu thủ chủ nhà.

Những cơ hội ghi bàn cứ trôi qua trước mũi giày của Tiến Linh và các đồng đội trong sự tiếc nuối của cổ động viên trên khán đài cùng sự lo âu của HLV Lê Huỳnh Đức. Trong thời điểm hàng công bế tắc ở việc săn bàn thì sự tỏa sáng của Khoa Ngô đã ghi bàn thắng cho đội nhà ở phút 76.

Tiến Linh tiếp tục gây thất vọng trên hàng công của CLB Công an TPHCM.

Pha bứt tốc của anh đã buộc hậu vệ Tấn Sinh phạm lỗi trong vòng 16m50. Trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m trong sự phản ứng của cầu thủ Đồng Nai khi cho rằng không phạm lỗi. Sau khi check VAR, trọng tài Ngọc Nhớ vẫn giữ quyết định cho Công an TPHCM hưởng phạt 11m nhưng kèm thêm thẻ đỏ cho Tấn Sinh khi phạm lỗi trong tình huống đối phương có thể uy hiếp khung thành đội nhà.

Sau một lúc nhường nhau thực hiện, cuối cùng Khoa Ngô đã nhận nhiệm vụ và không bỏ qua cơ hội để đánh bại thủ môn Tấn Trường sau đó. Vào cuối trận, Công an TPHCM còn bỏ lỡ cơ hội nhân đôi tỷ số khi Khoa Ngô thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Tiến Linh kết thúc cận thành nhưng không thành công.

Thắng trận này, Công an TPHCM sẽ gặp Nam Định ở vòng bán kết. Hai trận tứ kết còn lại diễn ra vào ngày 21-3 gồm: Ninh Bình – PVF và Viettel – Bắc Ninh.

