Tiến Linh không có tên trong đội tuyển Việt Nam

Chuỗi 12 trận “tịt ngòi” khiến tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia ở lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Điều này không có gì bất ngờ, bởi HLV Kim Sang-sik lên bộ khung dựa vào phong độ của tuyển thủ tại CLB, như việc ông trao cơ hội cho những cựu binh như Trần Đình Trọng hay Đoàn Văn Hậu trở lại đội tuyển Việt Nam.

Thành thử, nếu Tiến Linh vẫn được gọi lên tuyển chỉ nhờ kinh nghiệm, điều này có thể gây ra nhiều tranh cãi, đồng thời tạo thêm áp lực cho chính nam cầu thủ. Khi phong độ chưa đạt yêu cầu, việc tạm thời vắng mặt có thể giúp tiền đạo quê Hải Dương giảm bớt sức ép từ dư luận.

Thực ra, HLV Kim Sang-sik không cần phải đến sân Thống Nhất dự khán trận đấu giữa Công an TPHCM và PVF-CAND vào cuối tuần trước, ông vẫn nắm được phong độ hiện tại của Tiến Linh. Khi lên bảng danh sách, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những tính toán cho mình. Đặt trong bối cảnh cuộc so tài với Malaysia chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, vì đội tuyển Việt Nam đã chính thức đoạt vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik sẽ có dịp thử nghiệm thêm nhân sự hay chiến thuật mới, thay vì trước đây trên hàng công luôn có sự hiện diện của Tiến Linh.

Bản thân Tiến Linh không lên đội tuyển Việt Nam lúc này mang đến những điều tốt. Anh sẽ tránh được những áp lực từ phía dư luận khi đang trải qua quãng thời gian tụt dài về phong độ ở CLB chủ quản Công an TPHCM. Quãng nghỉ của V-League tới đây sẽ giúp chân sút sinh năm 1997 tĩnh lặng hơn để nhìn lại chặng đường đã qua. Thậm chí, Tiến Linh vẫn có cơ hội giải “cơn khát” bàn thắng khi đội bóng của anh có cuộc tiếp đón đội hạng Nhất Đồng Nai ở vòng tứ kết Cúp quốc gia vào ngày 20-3.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang tụt dài về phong độ. ẢNH: VPF

Tiến Linh vẫn là một trong những trung phong dạn dày kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam. Nhưng lúc này, anh cần phải vượt qua khó khăn để chứng minh được đẳng cấp của Quả bóng vàng Việt Nam 2024, thời điểm mà giới chuyên môn đã tin tưởng chọn anh bước lên bục danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Ở tuổi 29, Tiến Linh đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp. Nhưng nếu không sớm thay đổi, việc tiền đạo này không còn chỗ đứng tại đội tuyển Việt Nam cũng chỉ là chuyện sớm muộn, khi các gương mặt mới đang nổi lên bằng màn trình diễn ấn tượng, cùng các đồng đội đá cặp với anh trên tuyển vẫn cho thấy sự ổn định về phong độ.

Việc không gọi Tiến Linh cũng là thông điệp được HLV Kim Sang-sik gửi đến các cầu thủ, rằng cánh cửa lên đội tuyển Việt Nam luôn rộng mở với tất cả. Bản thân ông cũng muốn làm mới, nâng cấp đội bóng của mình bằng những cầu thủ đang có phong độ cao, giàu khát khao cống hiến. Vì thế, những cầu thủ dù là cựu binh hay tân binh vẫn phải nỗ lực và cố gắng hết mình nếu muốn có suất ở đội tuyển Việt Nam.

HỮU THÀNH