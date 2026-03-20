FIFA chấp thuận cho tổ chức FIFA ASEAN Cup

Tin vui đến với bóng đá Đông Nam Á khi tại cuộc họp mới đây, Hội đồng FIFA đã chính thức phê duyệt tổ chức giải FIFA ASEAN Cup. Giải lần đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 9, 10-2026. Quyết định này không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược phát triển bóng đá toàn cầu mà còn mở ra cơ hội bứt phá đáng kể cho khu vực Đông Nam Á.

Hoàng Đức cùng đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2024. Ảnh: VFF

Được giới thiệu lần đầu tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 10-2025 và nhận được sự ủng hộ tích cực từ các quốc gia trong khu vực, FIFA ASEAN Cup được kỳ vọng sẽ trở thành một sân chơi quy mô, chuyên nghiệp, góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn cũng như giá trị thương mại của bóng đá Đông Nam Á – khu vực vốn giàu tiềm năng nhưng chưa khai thác hết nội lực.

So với ASEAN Cup (AFF Cup trước đây) thì FIFA ASEAN Cup có nhiều ưu điểm. Nhất là giải này có vị thế là một giải đấu chính thức dưới sự bảo trợ của FIFA, sẽ luôn được tổ chức trong khung thời gian của Lịch thi đấu quốc tế FIFA. Cũng chính thi đấu vào thời điểm FIFA Matchday sẽ đảm bảo các CLB trên toàn thế giới phải cho phép cầu thủ của mình tham gia đội tuyển quốc gia.

Chất lượng giải đấu sẽ gia tăng khi có sự đồng hành của FIFA. Ảnh: HỒ HẢI HOÀNG

Điều này sẽ giúp các đội tuyển ở Đông Nam Á có đội hình mạnh nhất, bao gồm cả các cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu ở nước ngoài, thay vì lo ngại hụt quân như thường gặp ở ASEAN Cup khi các CLB có quyền giữ quân. Tất cả 11 quốc gia thành viên ASEAN cùng tham gia với thể thức tương tự như FIFA Arab Cup.

Như vậy, khả năng rất lớn là ASEAN Cup sẽ dừng tổ chức và được chuyển sang tên gọi mới là FIFA ASEAN Cup với nhiều nét mới, hấp dẫn hơn. Và khi ấy, Việt Nam sẽ là nhà vô địch cuối cùng của phiên bản cũ.

QUỐC CƯỜNG