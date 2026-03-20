Trung vệ cao 1m95 của U23 Việt Nam sẵn sàng đá tiền đạo

Trung vệ Đinh Quang Kiệt, tuyển thủ U23 Việt Nam cao nhất hiện tại, sẵn sàng thi đấu ở vai trò tiền đạo khi cần, trong bối cảnh toàn đội đang trong giai đoạn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế năm 2026.

Đinh Quang Kiệt được đôn lên đội 1 HAGL đã hai mùa giải, gây ấn tượng với chiều cao lên đến 1m95. Tại U23 Việt Nam, cầu thủ sinh năm 2007 nhận kỳ vọng mang đến khác biệt trong các tình huống không chiến, cả ở phòng ngự lẫn tấn công.

“Với chiều cao này, tôi khá tự tin ở các pha bóng bổng và không ngại va chạm”, Quang Kiệt chia sẻ ở buổi tập vào chiều 20-3 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Song, trung vệ thuộc biên chế HAGL cũng thẳng thắn nhìn nhận điểm hạn chế của bản thân. Anh cho biết sự linh hoạt vẫn là yếu tố cần cải thiện để hoàn thiện hơn khi thi đấu ở cường độ cao.

Không chỉ dừng lại ở vai trò phòng ngự, Quang Kiệt tiết lộ khả năng được đẩy lên chơi tiền đạo trong những thời điểm đặc biệt. Đây là phương án từng được HLV Lê Quang Trãi của HAGL thực hiện cho Quang Kiệt nhằm tận dụng ưu thế chiều cao trong các tình huống cố định.

“Tại CLB, khi cần thiết tôi vẫn được đẩy lên đá tiền đạo để tham gia các pha bóng bổng. Với tôi, HLV cần ở vị trí nào thì em sẵn sàng thi đấu ở vị trí đó”, cầu thủ 18 tuổi nhấn mạnh.

Hiện Quang Kiệt có lợi thế không nhỏ trong cuộc cạnh tranh vị trí tại U23 Việt Nam nhờ kinh nghiệm thi đấu V-League. Việc thường xuyên ra sân ở môi trường đỉnh cao giúp trung vệ này tích lũy bản lĩnh, qua đó ghi điểm với ban huấn luyện U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu nội bộ vào chiều 21-3. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng để quyền HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đánh giá lực lượng, trước khi chốt danh sách rút gọn vào ngày 22-3. Toàn đội sau đó sẽ lên đường sang Trung Quốc để tham dự Giải giao hữu CFA Team China 2026.

Đánh giá về các đối thủ sắp tới, Quang Kiệt tỏ ra thận trọng nhưng không kém phần tự tin. Anh cho rằng toàn đội luôn duy trì tinh thần sẵn sàng, đồng thời đề cao sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau trên sân.

“Các đối thủ đều rất mạnh, nhưng toàn đội luôn hỗ trợ nhau, giao tiếp tốt để thi đấu thoải mái hơn. Tôi cũng đặt mục tiêu tiếp tục nỗ lực để giữ vững vị trí trong các đợt tập trung của U23 Việt Nam, hướng tới cơ hội góp mặt tại ASIAD 2026”, Quang Kiệt nhấn mạnh.

