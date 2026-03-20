CLB nữ TPHCM bổ sung 3 ngoại binh cho tứ kết châu Á

HLV Đoàn Thị Kim Chi nâng cấp đội hình cho CLB nữ TPHCM bằng 3 ngoại binh trải đều ở 3 tuyến, hướng đến vòng đấu loại trực tiếp Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026.

Tiền đạo Joelma Alves Gabriel của CLB nữ TPHCM

CLB nữ TPHCM đang trải qua chuyến tập huấn tại Long An (tỉnh Tây Ninh) để chuẩn bị cho cuộc so tài với Naegohyang FC (CHDCND Triều Tiên) thuộc trận tứ kết Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026, diễn ra trên SVĐ quốc gia Lào vào ngày 28-3 tới.

Song song đó, ban lãnh đạo CLB cũng hoàn tất việc chiêu mộ 3 ngoại binh đến từ châu Mỹ. Tất cả đều phù hợp với tài chính cũng như đáp ứng yêu cầu chuyên môn từ HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Cụ thể, CLB nữ TPHCM bổ sung tiền đạo Joelma Alves Gabriel (31 tuổi, quốc tịch Brazil). Joelma cao 1m70, từng thi đấu tại các giải VĐQG nữ ở Brazil, Macedonia và Malta. Điểm mạnh của nữ tiền đạo này là tốc độ và kỹ thuật, được kỳ vọng sẽ san sẻ cùng Huỳnh Như trên mặt trận tấn công.

Ở tuyến giữa, HLV Đoàn Thị Kim Chi bổ sung tiền vệ Alicia Groves (27 tuổi, quốc tịch Canada, gốc Jamaica). Alicia cao 1m78, sinh ra trong gia đình có truyền thống bóng đá với bố là cựu tuyển thủ Jamaica Hubert “Junior” Groves. Tiền vệ này có kinh nghiệm thi đấu tại Bồ Đào Nha, Pháp, Anh và từng khoác áo đội tuyển nữ Jamaica tham dự vòng loại Gold Cup nữ 2024.

Trong khi đó, trung vệ Rielly Chesna Marie (22 tuổi, Mỹ), cao 1m68, được kỳ vọng củng cố hệ thống phòng ngự của CLB nữ TPHCM.

Các thành viên của CLB nữ TPHCM trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam

Bên cạnh việc ra mắt 3 tân binh kể trên, CLB nữ TPHCM chỉ giữ lại hậu vệ trái Ouni Samia (Tunisia) cho vòng đấu loại trực tiếp của sân chơi châu lục. Trước đó, sau khi kết thúc vòng bảng, toàn đội đã nói lời chia tay cặp trung vệ Gorman Chloe, Aubrey Goodwill, cùng hai tiền vệ Tatiana Mason, Sakura Yoshida (Mỹ) và tiền đạo Maria Khan (Pakistan).

Sau khi kết thúc Asian Cup nữ 2027, HLV Đoàn Thị Kim Chi, HLV thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng, cùng 6 cầu thủ Trần Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Ngọc Phượng, Trần Thị Thu Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Ngân đã trở lại CLB nữ TPHCM để tiếp tục khâu chuẩn bị cho Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026.

Đối thủ Naegohyang FC đến từ nền bóng đá hàng đầu châu Á, sở hữu 5 tuyển thủ vừa cùng CHDCND Triều Tiên giành vé dự World Cup nữ 2027. Vì vậy, cuộc so tài sắp tới của CLB nữ TPHCM hứa hẹn sẽ đầy thử thách và khó khăn. Do đó, CLB đã có sự chuẩn bị từ sớm một cách kỹ lưỡng, trong đó có việc chiêu mộ thành công tiền vệ trung tâm Trần Thị Thu Xuân (từ Than KSVN), người từng khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam và giành HCV SEA Games 2022.

Tin liên quan Tuyết Ngân lập cú đúp trong trận nữ TPHCM thắng U20 nữ Việt Nam 2-1

HỮU THÀNH