Cú trượt dài của bóng đá Đồng Tháp

Thật khó tin khi một đội bóng được đầu tư bài bản như Đồng Tháp vẫn chưa thắng được trận nào, dù Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 đã trải qua 12 vòng đấu. Giờ thầy trò HLV Ngô Quang Sang chỉ còn hơn 2 điểm so với đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM, và vòng tới hai đội sẽ gặp nhau tại Cao Lãnh trong trận cầu được xem như “chung kết ngược” của mùa giải.

Khi một số CLB tại hạng Nhất vẫn chưa biết số phận của mình có được tiếp tục tồn tại hay không, thì Đồng Tháp đã chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026 khá sớm, từ đầu tháng 8. Tức đội chủ sân Cao Lãnh đã hơn đối thủ về khâu chuẩn bị, bao gồm cả vấn đề nhân sự lẫn tài chính.

Trên áo đấu của CLB có đến 5 logo đại diện cho các nhà tài trợ, từ đó có sự hậu thuẫn về tài chính để mua sắm, nâng cấp đội hình. Họ chiêu mộ phần lớn những tân binh đã có kinh nghiệm chơi bóng ở V-League như Võ Minh Đan, Nguyễn Hồng Sơn (từ Đà Nẵng), ngoại binh John Cley… Đồng thời giữ chân các trụ cột như đội trưởng Huỳnh Văn Ly, Bùi Ngọc Thịnh, Nguyễn Hữu Khôi, Trần Hữu Nghĩa, Nguyễn Tuấn Em…

Nhìn vào chiều sâu đội hình có sự kết hợp giữa sức trẻ lẫn kinh nghiệm, Đồng Tháp được đánh giá là “ngựa ô” của mùa giải năm nay. Nhưng Hữu Khôi cùng đồng đội vẫn thể bắt nhịp được với sự khốc liệt của giải đấu. Sau 6 trận không thắng, HLV Phan Thanh Bình trở thành người đầu tiên tại giải không giữ được chiếc ghế “thuyền trưởng”.

HLV kỳ cựu Ngô Quang Sang được mời về thay đồng nghiệp Phan Thanh Bình từ vòng 7. Nhưng 6 trận đã qua, cựu trợ lý U23 Việt Nam chỉ giúp đội chủ sân Cao Lãnh có thêm 3 trận hòa, và vẫn chưa thể giải được “cơn khát” chiến thắng.

Đồng Tháp dưới thời HLV Ngô Quang Sang có những trận thể hiện được sự kiểm soát thế trận, với hàng tá cơ hội “ngon ăn” có thể chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng gọng kìm tâm lý đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ. Sau 12 trận, Đồng Tháp chỉ có 6 bàn thắng, thấp nhất trong 12 CLB tham dự.

Hệ quả, ngoại binh John Cley bị thanh lý sau giai đoạn I và được thay bằng chân sút Romario Reginaldo Alves đến từ Brazil. Nhưng nhìn vào bản CV với việc chỉ đá ở Giải hạng Ba Thái Lan và trước đó thi đấu tại Campuchia, rất ít cơ sở để hy vọng Romario sẽ tỏa sáng ở trận “chung kết ngược” với Thanh Niên TPHCM vào đầu tháng 4 tới.

Trong khi đó, tiền đạo Hữu Khôi năm nay đã 34 tuổi, cần đến 9 trận mới có bàn thắng thứ 2 tại mùa giải. Một chân sút nổi tiếng khác là Trần Thành đang trong giai đoạn tập vật lý trị liệu sau ca phẫu thuật dây chằng trước Tết Nguyên đán.

Cùn ở hàng công, hệ thống phòng ngự của Đồng Tháp còn lỏng lẻo với 16 bàn thua. Lát cắt rõ nhất nằm ở vị trí thủ môn, khi 3 người gác đền Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Tiến Mạnh và hiện tại là Đoàn Thanh Nhã đã thay nhau bắt 12 trận. Trong khi đó, Văn Ly đang cho thấy dấu hiệu của tuổi tác.

Ban lãnh đạo Đồng Tháp cũng tâm lý khi treo khoản thưởng lớn để giành chiến thắng, chỉ tiếc các cầu thủ vẫn chưa thể vượt qua chính mình. Thật may, quãng nghỉ kéo dài 3 tuần để đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2027 sẽ giúp HLV Ngô Quang Sang xốc lại tinh thần cho toàn đội, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận cầu với Thanh Niên TPHCM. Các cầu thủ Đồng Tháp có kinh nghiệm trận mạc, quan trọng lúc này họ chỉ cần một chiến thắng thì nút thắt áp lực sẽ được tháo gỡ.

Người hâm mộ bóng đá miền Tây giờ chỉ còn Đồng Tháp là đội chuyên nghiệp duy nhất, sau khi Long An đã chuyển khẩu về tỉnh Tây Ninh sau đợt sáp nhập tỉnh/thành. Sáu năm trước, Đồng Tháp rớt hạng Nhì khiến họ mất thêm 2 năm mới vực dậy lại. Bài học vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho những người làm công tác bóng đá nơi này.

Đừng để miền Tây đã “trắng” trên bản đồ V-League lại còn trắng thêm cả sân chơi thấp hơn là hạng Nhất.

HỮU THÀNH