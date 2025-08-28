4 võ sĩ MMA Việt Nam tranh tài ở giải vô địch trẻ châu Á 2025

Võ sĩ MMA Việt Nam tham dự giải vô địch trẻ châu Á 2025. Ảnh: NGỌC TƯỚC

Giải võ thuật tổng hợp (MMA) vô địch trẻ châu Á 2025 đã được tổ chức trở lại tại Bahrain sau khi tạm hoãn hồi tháng 6 do diễn biến phức tạp ở khu vực Trung Đông.

4 võ sĩ trẻ của MMA Việt Nam sang Bahrain ngày 26-8 tham dự giải gồm Nguyễn Đình Huy (65kg, đấu nội dung MMA truyền thống), Lăng Quốc Cường (55kg nam, MMA hiện đại), Vương Trí Hải (50kg nam, MMA hiện đại) và Triệu Thu Thủy (45kg nữ, MMA hiện đại). VĐV thi đấu tới ngày 31-8.

Ban huấn luyện đội tuyển cho biết, thể thức MMA hiện đại được thi đấu trang phục thể thao trong khi MMA truyền thống sẽ mặc võ phục.

Lần đầu tiên Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á tổ chức giải MMA trẻ châu Á để các quốc gia tham dự có sự rà soát, kiểm tra lực lượng trước khi dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Môn MMA thuộc chương trình chính thức Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 vào tháng 10 tại Bahrain. Ban huấn luyện đội tuyển MMA Việt Nam cho biết sẽ xem xét kỹ chuyên môn VĐV qua giải vô địch trẻ châu Á 2025 để chọn tuyển thủ chính thức góp mặt Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 (AYG 2025). Tại giải vô địch trẻ châu Á 2025, đội MMA Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 1 huy chương.

Hai năm trước, đội tuyển MMA Việt Nam lần đầu thi đấu giải vô địch châu Á 2023 với 4 tuyển thủ và giành 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Kết quả HCV khi đó của thuộc về võ sĩ Nguyễn Tiến Long thi đấu hạng 65kg nam MMA truyền thống.

Hiện tại Hội đồng Olympic châu Á (OCA) tổ chức Chương trình phát triển HLV, trọng tài võ thuật tổng hợp (OCA-MMA) từ ngày 25 tới 27-8 ở Bahrain với sự góp mặt của 107 đại diện từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trưởng phòng VĐV của OCA đồng thời là Tổng giám đốc Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á – ông Galastein Tan khẳng định OCA sẽ sớm thành lập bộ phận Phòng chống thao túng thi đấu (Prevention of Competition Manipulation (PMC)) hoàn thiện quản lý khi môn MMA ra mắt chính thức các Đại hội thể thao.

Đoàn HLV, trọng tài MMA Việt Nam tham dự OCA-MMA tại Bahrain. Ảnh: MAI THANH

OCA yêu cầu thực hiện phòng chống dàn xếp và thao túng kết quả thi đấu môn MMA khi bắt đầu tranh tài tại các kỳ Đại hội và từng Liên đoàn võ thuật tổng hợp các quốc gia phải nắm rõ bộ quy tắc ứng xử của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), trong đó có nội dung phòng chống dàn xếp kết quả thi đấu.

MINH CHIẾN