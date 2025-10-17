Các môn khác

Đội tuyển MMA Việt Nam cử 6 tuyển thủ tha dự SEA Games 33 từ kinh phí xã hội hóa

Đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam lần đầu tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan với lực lượng 6 võ sĩ.

Tuyển thủ Trần Ngọc Lượng sẽ là thành viên thi đấu SEA Games 33-2025 cùng đội tuyển MMA Việt Nam. Ảnh: VMMAF
Ban huấn luyện đội tuyển MMA Việt Nam cho biết đã đăng ký 6 tuyển thủ chính thức tham dự SEA Games 33-2025 gồm Phạm Văn Nam (nội dung traditional 56kg nam), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60kg nam), Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65kg nam), Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa (MMA hiện đại 60kg nữ), Dương Thị Thanh Bình (MMA hiện đại 54kg nữ) và Lê Ngọc Thu (MMA truyền thống 54kg nữ).

Trong các võ sĩ có tên dự SEA Games 33-2025, tuyển thủ Lê Thị Ngọc Thu thuộc thể thao TPHCM và là học trò của HLV Nguyễn Trần Duy Nhất. Ngoài cô, tuyển thủ Phạm Văn Nam và Trần Ngọc Lượng cũng thuộc thể thao TPHCM.

Đây là lần đầu tiên môn MMA nằm trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao Đông Nam Á. Liên đoàn MMA Việt Nam đã xây dựng chương trình tập luyện, chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 33-2025 và kinh phí để các tuyển thủ tới Thái Lan tranh tài là nguồn xã hội hóa không phải từ Cục TDTT Việt Nam.

Qua tìm hiểu, đội tuyển MMA Việt Nam đặt chỉ tiêu hướng tới giành tối thiểu 1 HCV trong lần đầu tham dự SEA Games 33-2025. Các HLV Mai Thanh Ba và Phan Anh Yên sẽ chịu trách nhiệm chuyên môn cho các võ sĩ khi thi đấu ở SEA Games 33-2025. Hiện tại, Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan chưa công bố số lượng quốc gia sẽ tham dự môn MMA tại SEA Games 33-2025.

võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam SEA Games 33-2025 Trần Ngọc Lượng Phạm Văn Nam Mai Thanh Ba VMMAF

