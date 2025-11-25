Môn võ thuật tổng hợp MMA bất ngờ được đưa vào chương trình chính thức Đại hội toàn quốc 2026

Môn võ thuật tổng hợp MMA đã được thông qua để có 10 nội dung thi đấu chính thức tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

VĐV cả nước sẽ có cơ hội thi đấu môn võ thuật tổng hợp MMA tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: VMMAF

Bộ VH-TT-DL đã có quyết định ngày 24-11 mới đây để bổ sung môn võ thuật tổng hợp MMA vào chương trình thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Đại hội được tổ chức vào năm sau ở địa điểm chính TPHCM.

Đây là lần đầu tiên, võ thuật tổng hợp nằm trong chương trình của Đại hội thể thao thao toàn quốc. Văn bản của Bộ VH-TT-DL do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ký ban hành ghi rõ các nội dung đưa vào thi đấu chính thức gồm 56kg nam, 60kg nam, 65kg nam, 49kg nữ, 54kg nữ đối với MMA truyền thống và 56kg nam, 60kg nam, 65kg nam, 49kg nữ, 54kg nữ đối với MMA hiện đại.

Năm nay, lần đầu tiên Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam đã tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2025. Đây là giải đấu chính thức đầu tiên nằm trong hệ thống thành tích cao của Cục TDTT Việt Nam.

Đánh giá về việc Bộ VH-TT-DL cho phép môn võ thuật tổng hợp MMA vào chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Chủ tịch Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam – ông Ngô Đức Quỳnh trao đổi: “Đây là điều quan trọng cho môn võ thuật tổng hợp. Việc môn thể thao được nằm trong chương trình thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc sẽ giúp phát triển hơn về phong trào cũng như có thêm đơn vị đào tạo, phát triển môn thể thao này”.

Tháng 7 năm nay, Bộ VH-TT-DL đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Các môn được đưa vào chương trình tranh tài gồm điền kinh, việt dã leo núi Bà Rá, thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), TDDC, đua thuyền (rowing, canoeing/kayak, thuyền truyền thống, sailing), bóng đá (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal), vật (tự do, cổ điển, bãi biển), bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, quyền Anh, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), bóng rổ (3x3, 5x5), bóng ném (trong nhà, bãi biển), xe đạp (đường trường, địa hình), bóng bàn, golf, triathlon, karate, wushu, cầu mây (trong nhà, bãi biển), kurash, jujitsu, roller, thể thao điện tử, pencak silat, thể hình, muay, bi sắt, kickboxing, bowling, cờ (cờ vua, cờ tướng, cờ vây), billiards & snooker, khiêu vũ thể thao, aerobic, vovinam, võ cổ truyền, lặn, đá cầu (trong nhà, bãi biển), đẩy gậy kéo co, lân sư rồng, pickleball.

Bây giờ, môn võ thuật tổng hợp chính thức được bổ sung để nằm trong chương trình chính thức. Sau đây, dự kiến số lượng nội dung chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ được xác định cụ thể.

Môn võ thuật tổng hợp MMA đã được đưa vào Đại hội thể thao trẻ châu Á 2205. Tại SEA Games 33-2025, lần đầu tiên MMA có trong chương trình tranh tài. Ở ASIAD 20 năm 2026, MMA cũng là môn thi đấu chính thức.

MINH CHIẾN