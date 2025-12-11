Lương Đức Phước có cơ hội giành huy chương khi nhà vô địch 800m vắng mặt SEA Games 33

Tuyển thủ Lương Đức Phước đứng trước cơ hội có thể tranh chấp thành tích cao nhất cự ly 800m do nhà vô địch SEA Games Chhun Bunthorn rút lui.

Lương Đức Phước và Sầm Văn Đời là 2 tuyển thủ sẽ góp mặt nội dung 800m tại SEA Games 33-2025. Ảnh: KHÁNH KHÁNH

Đội tuyển điền kinh Campuchia không tham dự SEA Games 33-2025. Vì thế, tuyển thủ Chhun Bunthorn được thông báo rút lui ngay trước phiên họp kỹ thuật môn điền kinh SEA Games 33-2025 đã tổ chức ngày 10-12.

Cách đây 2 năm, tuyển thủ người Campuchia này đã giành HCV nội dung 800m tại SEA Games 32-2023 diễn ra trên sân nhà. Khi đó, Chhun Bunthorn đạt thành tích 1’52”91 để chiến thắng Lương Đức Phước (1’53”34) trong đoạn nước rút về đích và giành HCV.

Tại SEA Games 33-2025, việc Chhun Bunthorn vắng mặt tạo điều kiện cho Lương Đức Phước có cơ hội khẳng định chuyên môn trở lại trong nội dung 800m nam. Tuyển thủ người Đồng Nai đang giữ sự bình tĩnh chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng cho 2 cự ly 800m và 1.500m tại SEA Games 33-2025. Ngoài Lương Đức Phước, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn có tuyển thủ Sầm Văn Đời được đăng ký dự tranh 2 cự ly này.

Tuy nhiên, giới chuyên môn dự báo đội chủ nhà Thái Lan sẽ giữ lợi thế với sự góp mặt của Joshua Atkinson. Tuyển thủ này từng vô địch SEA Games 31-2021 tại cự ly 800m nhưng đã gặp chấn thương khi thi đấu ở SEA Games 32-2023 nên không thể tranh tài chung kết 800m tại Campuchia. Vì lẽ đó, Joshua Atkinson lỡ cơ hội giành huy chương ở SEA Games 32-2023. Bây giờ, tuyển thủ này được đăng ký trong danh sách thi đấu SEA Games 33-2025.

Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, tuyển thủ Sầm Văn Đời đã giành HCV với kết quả 1’53”10 còn Lương Đức Phước có HCB với kết quả 1’53”18.

