Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam làm quen sân trước giờ thi đấu chính thức

Các tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có mặt trên sân vận động quốc gia Suphachalasai (Thái Lan) làm quen trước khi thi đấu chính thức.

Sân vận động Suphachalasai sẽ tổ chức môn điền kinh SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay trong sáng sớm ngày 10-12, thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tới sân vận động quốc gia Suphachalasai (Thái Lan) khởi động, làm quen chuyên môn. Các tổ nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam được bố trí khung giờ tập theo quy định nhằm chuẩn bị tốt nhất để bước vào thi đấu chính thức từ ngày mai 11-12.

Trong buổi tập làm quen, yêu cầu khởi động kỹ và tránh chấn thương được đưa ra. Cùng trong buổi làm quen sân, không riêng VĐV điền kinh Việt Nam, nhiều tuyển thủ các đội tuyển điền kinh khác cũng tận dụng thời gian khởi động của mình.

Cùng buổi sáng 10-12, đại diện các đội tuyển điền kinh đã dự phiên họp kỹ thuật trước thi đấu. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký chính thức 50 tuyển thủ. Trong phiên họp này, chúng ta cũng rút 1 tuyển thủ đã gặp chấn thương trước khi tham dự SEA Games 33-2025 là Nguyễn Hoài Văn (ném lao). Ngoài ra, các nội dung của từng tuyển thủ cũng được xác định chính thức.

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết: “Sân vận động Suphachalasai đã là nơi một số tuyển thủ Việt Nam từng tham dự giải vô địch châu Á năm 2023 và 2024. Vì thế, chúng tôi cũng biết được sân thi đấu này. Việc ra sân khởi động, tập luyện làm quen cũng giúp tuyển thủ Việt Nam thích nghi tốt nhất. Hiện tại, các tổ nội dung đều có sự tự tin để sẵn sàng vào thi đấu”. Tuyển thủ Quách Thị Lan của đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng cho biết: “Tôi được trở lại tham dự SEA Games 33-2025 nên rất tập trung và quyết tâm giành kết quả tốt nhất tại Thái Lan lần này. Tôi đang giữ được sự ổn định ở chỉ số chuyên môn của mình”.

Theo chương trình dự kiến, môn điền kinh SEA Games 33-2025 sẽ bắt đầu từ sáng ngày 11-12. Trong buổi chiều tối, chung kết các nội dung sẽ được tổ chức.

MINH CHIẾN