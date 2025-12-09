Các tuyển thủ sang Thái Lan tranh huy chương SEA Games 33

Tuyển thủ điền kinh Việt Nam sẵn sàng chinh phục SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

“Toàn đội đã sẵn sàng tới Thái Lan tranh tài. Các tổ nội dung đã chuẩn bị chuyên môn theo giáo án thời gian qua. Vào lúc này, chúng tôi rất kỳ vọng mỗi em VĐV sẽ nỗ lực để đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 33-2025”, lãnh đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025 – ông Nguyễn Đức Nguyên bày tỏ.

Hôm nay 9-12, 66 thành viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam sang Thái Lan bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 33-2025. Từng tổ nội dung di chuyển từ các điểm tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng tới Thái Lan.

Đội hình thi đấu lần này được từng tổ nội dung chuẩn bị chi tiết và lựa chọn những gương mặt tốt nhất với đấu trường SEA Games 33. Trong đó, tuyển thủ hàng đầu là Nguyễn Thị Oanh tiếp tục được kỳ vọng giành thành tích đúng như phong độ của mình thời gian qua. Tại SEA Games 32-2023, cô từng đạt 4 tấm HCV trong các cự ly 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m chướng ngại vật. Nguyễn Thị Oanh hướng tới mục tiêu sẽ bảo vệ các kết quả từng đạt được để đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Trong khi đó, tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam cũng được chờ đợi giữ vững vị trí dẫn đầu tại SEA Games 33-2025. Trong 3 kỳ thi đấu gần nhất là SEA Games 30, 31, 32, các chân chạy nội dung này đều mang về HCV cho đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Ngay khi có mặt tại Bangkok (Thái Lan), các tuyển thủ sẽ được bố trí tới nơi lưu trú đồng thời sẽ có thời gian làm quen sân thi đấu. Các nội dung của môn điền kinh SEA Games 33-2025 được tổ chức trên sân vận động quốc gia Supachalasai. Đây là nơi mà nhiều tuyển thủ điền kinh Việt Nam đã quen thuộc thi đấu giải vô địch châu Á 2023 và giải vô địch tiếp sức châu Á 2024.

Điền kinh là đội tuyển quốc gia được Đoàn thể thao Việt Nam quan tâm nhất. Ngoài việc cử lực lượng đông đảo tham dự, đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng đặt chỉ tiêu cao nhất là phấn đấu giành 12 HCV. Chỉ tiêu được dựa trên lực lượng chuyên môn cũng như thành tích từng có ở SEA Games 32-2023. Trong một số phân tích gần đây, chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy từng cho rằng nếu các tuyển thủ giữ vững phong độ và sự tự tin trong thi đấu cùng chiến thuật hợp lý, chúng ta đủ khả năng đạt đủ 12 tấm HCV hoặc có thể vượt trên kết quả này.

HLV Trần Văn Sỹ và tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH QUYẾT

Môn điền kinh của SEA Games 33-2025 đưa vào tranh tài 47 nội dung chính thức dành cho nam, nữ, tiếp sức. Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự kiến góp mặt 38 nội dung trong số này. Phiên họp kỹ thuật tổ chức ngày 10-12 trước thi đấu sẽ là thời điểm quyết định để các đội tuyển xác định VĐV trong từng nội dung.

Môn điền kinh cũng là môn ghi nhận đầy đủ 11 quốc gia của Đông Nam Á đăng ký tranh tài. Vì thế, người hâm mộ rất chú ý theo dõi vào cuộc tranh tài năm nay. Theo chương trình, điền kinh sẽ khởi đầu vào ngày 11-12 và kéo dài tới ngày 16-12. Lúc này, lộ trình thi đấu nội dung marathon nam, nữ đã được công bố. Ngoài ra, môn đấu có 1 ngày nghỉ không tranh tài (ngày 14-12).

MINH CHIẾN