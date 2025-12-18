SEA Games 33

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đang là VĐV giành nhiều HCV nhất của Đoàn thể thao Việt Nam

SGGPO

Nữ xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành cho mình 4 tấm HCV ở SEA Games 33-2025 qua các nội dung đã tranh tài.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trịnh Thu Vinh đã khép lại các nội dung thi đấu của mình tại SEA Games 33-2025. Cô giành được 4 tấm HCV với 2 HCV (đồng đội, cá nhân) bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ và 2 HCV (đồng đội, cá nhân) bài bắn 25m súng ngắn thể thao. Ngoài ra, Trịnh Thu Vinh còn đạt được 3 kỷ lục SEA Games (cá nhân, đồng đội 10m súng ngắn hơi; cá nhân 25m súng ngắn thể thao).

Đội tuyển bắn súng Việt Nam chỉ còn tranh tài nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam tại SEA Games 33-2025. Các nội dung súng ngắn nữ đã khép lại.

Tính tổng thể các nội dung thi đấu được VĐV Việt Nam tranh tài ở SEA Games 33-2025 tới hết ngày 17-12, chưa tuyển thủ nào vượt qua con số 4 HCV.

Môn điền kinh ghi nhận tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đạt thành tích cá nhân tốt nhất là 3 HCV (nội dung 5.000m, 10.000m, 3.000m chướng ngại vật). Môn bơi ghi nhận tuyển thủ Phạm Thanh Bảo cùng Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên đã có 2 HCV tới lúc này. Tuy nhiên, Nguyễn Huy Hoàng còn cơ hội đạt được thành tích 4 HCV nếu thi đấu thành công trong các nội dung góp mặt ở thi đấu bơi mặt nước mở đang diễn ra tại SEA Games 33-2025. Huy Hoàng đủ cơ hội hiện thực khả năng cùng có 4 HCV tương tự như thành tích của Trịnh Thu Vinh.

Tại SEA Games-2023, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh là VĐV có thành tích cá nhân tốt nhất của Đoàn thể thao Việt Nam khi giành 4 HCV trong môn điền kinh.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

Trịnh Thu Vinh bắn súng Đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Thị Oanh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn