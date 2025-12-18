Bóng đá trong nước

U22 Malaysia giành Huy chương đồng bóng đá nam

SGGPO

Ở trận tranh hạng Ba vào chiều 18-12, đội U22 Malaysia đã giành tấm Huy chương Đồng sau chiến thắng 2-1 trước U22 Philippines.

Haqimi Azim, tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Malaysia.
Haqimi Azim, tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Malaysia.

Trận đấu khởi đi với thế trận cân bằng, đôi bên cùng thi đấu thận trọng. Ở vào thời điểm đầu trận, Philippines đã tạo nhiều cơ hội nguy hiểm trong vòng 16m50 đối phương, trong đó có 1 lần bóng đi trúng cột dọc khung thành Malaysia.

Philippines có phần kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng tốc độ trận đấu không cao, từ sự lựa chọn lối chơi an toàn của đôi bên, nhất là phía Malaysia. Ở vào thế trận cân bằng, Malaysia bất ngờ vươn lên trước vào phút 28. Từ tình huống đá phạt góc, thủ môn Nicholas đã mắc sai lầm khi bắt không dính bóng, sau đó là pha kết thúc cận thành của Hakimi ghi bàn mở tỷ số cho Malaysia.

600378308_18088063693997261_3105805585247167756_n.jpg

Không lâu sau Philippines ghi bàn gỡ hòa từ tình huống đánh đầu phản lưới nhà của tiền đạo Haqimi Azim. Trước khi kết thúc hiệp 1, Malaysia kịp tái lập thế dẫn bàn khi Haqimi Azim “lập công chuộc tội” với pha tăng tốc vượt qua thủ môn U22 đội Philippines ghi bàn nâng tỷ số 2-1.

Philippines cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ ở hiệp hai nhưng những nỗ lực của họ bất thành và trắng tay ra về ở kỳ SEA Games 33.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Haqimi Azim Nicholas Phút 28 Chuộc tội SEA Games 33 Đôi bên Philippines Cột dọc Tái lập Thế trận

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn