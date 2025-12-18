U22 Malaysia giành Huy chương đồng bóng đá nam

Ở trận tranh hạng Ba vào chiều 18-12, đội U22 Malaysia đã giành tấm Huy chương Đồng sau chiến thắng 2-1 trước U22 Philippines.

Haqimi Azim, tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Malaysia.

Trận đấu khởi đi với thế trận cân bằng, đôi bên cùng thi đấu thận trọng. Ở vào thời điểm đầu trận, Philippines đã tạo nhiều cơ hội nguy hiểm trong vòng 16m50 đối phương, trong đó có 1 lần bóng đi trúng cột dọc khung thành Malaysia.

Philippines có phần kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng tốc độ trận đấu không cao, từ sự lựa chọn lối chơi an toàn của đôi bên, nhất là phía Malaysia. Ở vào thế trận cân bằng, Malaysia bất ngờ vươn lên trước vào phút 28. Từ tình huống đá phạt góc, thủ môn Nicholas đã mắc sai lầm khi bắt không dính bóng, sau đó là pha kết thúc cận thành của Hakimi ghi bàn mở tỷ số cho Malaysia.

Không lâu sau Philippines ghi bàn gỡ hòa từ tình huống đánh đầu phản lưới nhà của tiền đạo Haqimi Azim. Trước khi kết thúc hiệp 1, Malaysia kịp tái lập thế dẫn bàn khi Haqimi Azim “lập công chuộc tội” với pha tăng tốc vượt qua thủ môn U22 đội Philippines ghi bàn nâng tỷ số 2-1.

Philippines cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ ở hiệp hai nhưng những nỗ lực của họ bất thành và trắng tay ra về ở kỳ SEA Games 33.

CAO TƯỜNG