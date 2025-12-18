Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ kiểm tra bàn thắng bị từ chối của tuyển nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận sẽ tiến hành rà soát toàn diện tình huống bàn thắng không được công nhận của tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 gặp Philippines.

Trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan khả năng cao bị AFC “treo còi”. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Theo AFC, bàn thắng của tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy ở phút 29 đã bị từ chối do quyết định việt vị từ tổ trọng tài. Đây được đánh giá là một sai sót rõ ràng, khi hình ảnh quay chậm cho thấy Bích Thùy đứng thấp hơn cầu thủ Philippines hơn 1 mét vào thời điểm nhận bóng và hoàn toàn không việt vị.

Dù tình huống có thể nhận biết bằng mắt thường, trong đó vị trí quan sát của trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan thuận lợi, tổ trọng tài vẫn không can thiệp, dẫn đến quyết định gây tranh cãi lớn.

AFC cho biết sẽ tiến hành kiểm tra đầy đủ các tình huống liên quan đến sai sót này và sẽ chủ động liên hệ với đội tuyển nữ Việt Nam ngay sau lễ trao huy chương để trao đổi.

Trước đó, trong bài tường thuật ngay sau trận chung kết SEA Games 33, AFC cũng nhắc đến khoảnh khắc then chốt này với đoạn: “Đội tuyển nữ Việt Nam tưởng chừng có bàn thắng dẫn trước, nhưng tình huống bị từ chối do quyết định việt vị từ trọng tài biên”.

Tổ trọng tài bắt trận chung kết SEA Games 33 gây nhiều tranh cãi. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Việc mất oan bàn thắng khiến tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, buộc hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, trung vệ Trần Thị Thu sút hỏng lượt thứ 6, khiến tuyển nữ Việt Nam lỡ cơ hội giành huy chương vàng SEA Games 33. Thất bại này cũng chấm dứt chuỗi 4 kỳ SEA Games liên tiếp thống trị của đội tuyển trong sự tiếc nuối lớn từ người hâm mộ.

HỮU THÀNH