Đội tuyển nữ Việt Nam: Chậm lại một chút có khi lại hay

Sau trận chung kết SEA Games 33, các cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam đã ngồi bên nhau, động viên và chia sẻ những khoảnh khắc tiếc nuối, từng cơ hội bỏ lỡ, cùng hơn 120 phút mà họ đã cùng nhau chiến đấu hết mình trên sân.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn xem thành tích tại SEA Games 33 là cột mốc đáng nhớ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Còn HLV Mai Đức Chung sau khi xốc lại tinh thần cho các học trò thì lặng lẽ trở về cabin. Người thầy không nói nhiều, chỉ ngồi im quan sát Phạm Hải Yến cùng đồng đội. Trong ánh mắt của ông Chung “xe ca” có sự trầm tư xen lẫn nỗi buồn, nhưng trên hết là sự điềm tĩnh của một người đã trải qua rất nhiều thăng trầm cùng bóng đá nữ Việt Nam. Những pha bóng, những tình huống xử lý then chốt, hay cú sút luân lưu đầy áp lực mà Trần Thị Thu thực hiện hỏng… vẫn còn in đậm trong tâm trí ông.

Chính sự bình tĩnh và kiên nhẫn đó đã giúp ông trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đội. Ngay cả cuộc gọi về cho vợ, ông Chung chỉ nói nhanh rằng ông ổn, vợ cùng các con cứ yên tâm chờ ông về lại Hà Nội.

HLV Mai Đức Chung gọi về gia đình sau trận đấu. ẢNH: HỮU THÀNH

Khi trao đổi ngắn với truyền thông, HLV Mai Đức Chung không giấu được niềm tự hào về các học trò cưng của mình. Ông nhấn mạnh rằng, toàn đội đã thi đấu bằng tất cả ý chí của người phụ nữ Việt Nam. Trên khán đài sân Chonburi, rất nhiều người hâm mộ và kiều bào Việt Nam vẫn nán lại sau trận đấu để an ủi Phạm Hải Yến cùng đồng đội. Những lời động viên chân thành từ họ đã phần nào xoa dịu nỗi buồn của các cô gái vàng.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kịp thời đến thăm hỏi và nhắc nhở các cô gái rằng, thất bại hôm nay chỉ là bài học để hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Cái ôm sẻ chia từ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn mang theo hy vọng toàn đội sẽ mạnh mẽ đứng dậy sau thất bại, nhất là khi Asian Cup vào năm sau và cơ hội giành vé dự World Cup 2027 vẫn đang ở phía trước.

Người hâm mộ Việt Nam nán lại động viên các cô gái. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển nữ Việt Nam chậm lại một chút lúc này có khi lại hay. Bởi trong guồng quay khắc nghiệt của thành tích và những cột mốc cần phải chinh phục, thầy trò HLV Mai Đức Chung hiếm khi có cơ hội được “thở”. Đây cũng là thời điểm để cả VFF lẫn toàn đội cùng nhìn nhận một cách tỉnh táo những gì đã làm được, cũng như thẳng thắn chỉ ra những bài học kinh nghiệm. Sau bốn tấm huy chương vàng SEA Games liên tiếp trước đó, thử thách lớn nhất không còn nằm ở đối thủ, mà ở việc làm mới chính bản thân và nuôi dưỡng khát vọng chiến thắng.

Chỉ khi chấp nhận chậm lại, đội tuyển nữ Việt Nam mới có thể tái tạo năng lượng, củng cố nền tảng và chuẩn bị tốt hơn cho những thách thức tiếp theo. Có thể SEA Games 33 khép lại không thật sự trọn vẹn, nhưng hành trình phía trước của tuyển nữ Việt Nam vẫn rộng mở. Bằng trái tim đầy nhiệt huyết, tin rằng Hải Yến cùng đồng đội sẽ sớm vực dậy, mạnh mẽ hướng đến hành trình tiếp theo.

Tin liên quan Mất oan bàn thắng hợp lệ, tuyển nữ Việt Nam trượt huy chương vàng SEA Games 33 tiếc nuối

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)