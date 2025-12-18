HLV Mai Đức Chung: Đến đội Thái Lan không hiểu sao bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam bị từ chối

Sau trận chung kết, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn chỉ ra công tác trọng tài SEA Games 33 còn nhiều hạn chế, đặc biệt là bàn thắng hợp lệ của đội tuyển nữ Việt Nam bị từ chối ngay cả HLV đội Thái Lan cũng phải thừa nhận.

Phạm Hải Yến cùng đồng đội phản ứng với trọng tài ở trận chung kết. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại SEA Games 33 với tấm huy chương bạc đầy tiếc nuối, nhưng dư âm của trận chung kết với Philippines vẫn còn đọng lại, đặc biệt là những tranh cãi về công tác trọng tài.

“Tôi không dám chê bai SEA Games lần này, nhưng phải nói là toàn bộ tổ trọng tài thổi cho tuyển nữ Việt Nam đều không tốt. Đều không chuẩn, tôi nói không chuẩn thì đúng hơn", ông Chung thẳng thắn chia sẻ sau trận chung kết trên sân Chonburi vào tối 17-12.

Bước ngoặt trận chung kết đến phút 29, tuyển nữ Việt Nam bị từ chối một bàn thắng gây tranh cãi. Từ quả tạt bên cánh phải của Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thuỳ bật cao đánh đầu cận thành, đưa bóng vào lưới đối phương. Trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan căng cờ báo việt vị, dù trên các góc quay chậm truyền hình cho thấy đội trưởng Long Hali Moriah vẫn đứng thấp hơn Bích Thuỳ hơn 1m.

Trợ lý trọng tài phất cờ việt vị gây tranh cãi. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bất chấp sự phản ứng quyết liệt của Bích Thuỳ cùng đồng đội, tổ trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định. Từ đó dẫn đến việc thất bại trước Philippines trên loạt sút luân lưu đầy may rủi.

HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh, chính những quyết định thiếu chính xác của trọng tài đã khiến đội tuyển nữ Việt Nam thiệt thòi trong hai tình huống rõ ràng ở hai trận gặp Philippines.

“Trường hợp thứ nhất là khi đá với Philippines tại vòng bảng, bóng chạm tay Thanh Nhã rồi tạt vào nhưng không thổi. Rõ ràng mười mươi. Và đến giờ, bàn thắng hợp lệ của chúng tôi cũng bị phất việt vị. Thi đấu như vậy là rất thiệt thòi”, ông Chung bực tức.

HLV Mai Đức Chung tức giận khi một cầu thủ Việt Nam bị đạp vào chân nhưng trọng tài bỏ qua. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Mai Đức Chung cũng tiết lộ, ngay cả đồng nghiệp bên phía đội Thái Lan, khi sang chia buồn với Việt Nam, cũng thừa nhận không hiểu tại sao bàn thắng đó lại không được công nhận. “Không phải riêng đội Việt Nam, mà cả đội Thái Lan cũng công nhận bàn thắng ấy hợp lệ. Điều đó cho thấy công tác trọng tài SEA Games lần này còn nhiều hạn chế”, ông nói thêm.

Dù vậy, HLV Mai Đức Chung không quên khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ: “Hôm nay đội Việt Nam thi đấu rất tốt, rất kiên cường. Chúng tôi chống hết tất cả các quả bóng bổng của đối phương. Người ta thấy chúng ta thấp, họ vẫn phải áp dụng bóng dài, bóng bổng, nhưng chúng tôi chặn hết tất cả. Thế nhưng, khi có bàn thắng thì lại không được công nhận. Đó là điều không công bằng”.

Ông nhấn mạnh rằng thất bại là buồn, nhưng không phải là lý do để bỏ cuộc: “Trong bóng đá có thắng, có thua. Người ta không công nhận bàn thắng của chúng ta thì chúng ta thua, nhưng thua trên thế ngẩng cao đầu. Chúng ta không lép vế, không bị đè bẹp. Toàn đội đã thể hiện rất tốt. Tôi không phàn nàn gì về các vận động viên cả, chỉ là công tác trọng tài không tốt, ảnh hưởng đến trận đấu và cả thành tích của đội”.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)