Đội tuyển nữ Việt Nam về nước, chuẩn bị tranh vé đi World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam trở về nước, hướng đến cạnh tranh suất tham dự World Cup nữ 2027. ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Dù trận chung kết môn bóng đá nữ đã kết thúc vào tối qua (17-12), nhưng dư âm mà nó để lại rất lớn. Thậm chí, quyết định không công nhận bàn thắng hợp lệ của Trần Thị Bích Thùy từ tổ trọng tài sẽ còn được đem ra mổ xẻ trong thời gian tới. Rất nhiều thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam gần như trắng đêm để suy nghĩ về trận cầu đáng tiếc đã khép lại.

Dù buồn, song các cô gái vàng của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải tiếp tục đứng dậy, bước đến hành trình tiếp theo. Trước khi rời khách sạn Classic Kameo Sriratha, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Từng thành viên trong đội cũng nói lời chia tay nhau, động viên bằng những câu nói cuối cùng trước khi trở về nhà nghỉ ngơi, xả stress và tái tạo lại năng lượng. HLV Mai Đức Chung cũng dành những lời căn dặn cho từng học trò để mọi người xốc lại tinh thần, gạt nỗi buồn và hướng đến việc chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 vào tháng 3 tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam được chia làm hai nhóm bay. Nhóm gồm HLV Đoàn Thị Kim Chi, HLV thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng cùng các thành viên CLB nữ TPHCM và những người có nhà ở miền Nam sẽ đáp chuyến bay từ Bangkok về sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào lúc 16 giờ. Trước đó hai tiếng, HLV Mai Đức Chung cùng các thành viên ở miền Bắc sẽ rời Bangkok để về sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân trở lại. Khả năng cao HLV Mai Đức Chung vẫn tiếp tục đồng hành cùng toàn đội ở sân chơi châu lục sắp tới. Đây là giải đấu sẽ tìm ra các suất tham dự World Cup nữ 2027, trong khi thời gian chuẩn bị chỉ hơn hai tháng. Vì vậy, Phạm Hải Yến cùng các đồng đội cần có sự ổn định trên băng ghế huấn luyện.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)